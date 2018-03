Un destin tragique

On se souvient tous de la terrible tragédie survenue à Lac-Mégantic. Thomas Harding, conducteur de train devenu malheureusement célèbre lors de cette catastrophe ferroviaire, sera au cœur de cette pièce très attendue. Outre le cheminot, l’auteure Alexia Bürger met en scène dans sa création deux autres Thomas Harding qui ne se connaissent pas, mais qui ont tous un lien.

L’histoire du cheminot Thomas Harding, relativement à la tragédie de Lac-Mégantic, survenue en juillet 2013, alors qu’un train transportant du pétrole brut a déraillé, puis explosé dévastant une partie de la paisible ville, a interpellé l’auteure Alexia Bürger au point d’écrire une pièce sur le sujet. C’est en amorçant ses recherches sur internet sur le conducteur de train qu’elle a trouvé deux autres personnes portant exactement le même nom. De surcroît, même si ces trois hommes ne se connaissent pas dans la vie, un étrange lien les unit.

La vie est parfois une série de hasards et c’est ce que montrera la pièce Les Harding. Outre le cheminot québécois, interprété par Patrice Dubois, un autre Thomas Harding, campé par Bruno Marcil, est auteur et habite en Angleterre, tandis qu’un troisième, personnifié par Martin Drainville, vit à New York et travaille pour une firme new-yorkaise qui se spécialise en assurance-responsabilité.

Grand respect

Sans en faire du théâtre documentaire, l’auteure a travaillé avec minutie afin de présenter cette affaire de manière authentique. « Elle a même assisté au récent procès de Thomas Harding par souci professionnel », souligne Martin Drainville. Ainsi, Alexia Bürger a fait preuve d’une très grande rigueur et a même remanié son texte après le procès, afin de mettre en lumière divers propos évoqués par des spécialistes.

« J’ai beaucoup de sympathie pour le conducteur de train », confie le comédien, qui estime qu’un autre n’aurait pas agi différemment dans les mêmes circonstances.

« On traite cette histoire avec un très grand respect tant pour Thomas Harding que pour les victimes de Lac-Mégantic, révèle le comédien. Je souhaite que les spectateurs ressentent tout ce respect. »

Certes, on apprendra une multitude de faits à propos de la tragédie. « On transportait du pétrole d’un degré plus toxique que ce que l’on croyait », explique l’acteur.

Un peu à la manière d’une catastrophe aérienne, on comprendra que c’est plusieurs facteurs en cause qui ont malheureusement fauché la vie de 47 personnes. « Les 72 wagons-citernes à la dérive n’avaient pas de protection thermique adéquate, explique Martin Drainville. Il y a beaucoup plus que le nombre de freins appliqués à prendre en considération. »

Responsabilités

Outre les faits qui seront évoqués, on se questionnera sur la part de responsabilité de chacun. « On a tous une part de responsabilité par le simple geste de mettre de l’essence dans notre voiture, fait remarquer Martin Drainville. Il faut le transporter, ce pétrole. »

Ce qui rendra la pièce intéressante sera sans doute la part de fiction qui s’est ajoutée.

Les trois Harding­­­, qui existent véritablement, ne se connaissent pas. Mais dans cette pièce, ils vont interagir entre eux. « C’est là que la fiction entre en jeu », indique-t-il.

Les Harding