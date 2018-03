Un discours pompeux

Je me souviens du discours d’intronisation à l’Académie française de Dany Laferrière. J’avais dit qu’il s’agissait du plus bel éloge à la littérature latino-américaine, sans fling flang ni enflure verbale.

On ne peut dire la même chose du Discours de réception du prix Nobel, de Jean Barbe, qui est, je dirais, un exercice d’autopromotion où l’auteur en profite pour se mettre de l’avant, démontrer qu’il est un grand lecteur depuis son plus jeune âge, qu’il a compris très tôt que « la littérature avait ce supplément d’âme qui me bousculait, qui me poussait à épouser des points de vue qui d’entrée de jeu pouvaient me sembler étranges ou rébarbatifs ou simplement inconfortables ».

Il nous fait comprendre qu’il fut un intellectuel très précoce, qu’il se savait un « être complexe, paradoxal ». J’envie ses professeurs qui ont dû lui décerner à maintes reprises le médaillon du meilleur élève et non pas le bonnet d’âne. Tout le contraire du Cancre, de Jacques Prévert, qui « malgré les menaces du maître/Sous les huées des enfants prodiges/Avec les craies de toutes les couleurs/Sur le tableau noir du malheur/Il dessine la visage du bonheur ». C’est dit tout simplement et Barbe aurait intérêt à s’en inspirer. L’aspirant au Nobel a de nobles intentions, mais ne nous étonne guère avec de telles phrases insipides : « Apprendre à vivre est une tâche complexe », « Nous ne vivons qu’une fois », « Il n’y a pas de seconde chance », « Les choses et les gens sont fragiles, éphémères », « Il est bien assez dur de vivre », etc. N’en jetez plus, la cour est pleine de ces défis « de vivre la douloureuse, la magnifique, la terrible vie humaine ».

As de la pirouette

Écrivant son discours de la terrasse en toit du bel appartement de son frère, dans le quartier Castello de Venise, le faux récipiendaire du Nobel en profite pour fustiger ces touristes qui se promènent, téléphone en main, pour se prendre en photo en tournant le dos aux monuments, et qui s’empresseront de les afficher sur Facebook ou Instagram. Il exprime ainsi son mépris pour ces touristes qui doivent être assurément incultes puisqu’ils ne lisent pas, sinon quelques guides touristiques, affirme-t-il comme s’il les avait sondés à ce sujet. C’est la faute à la « progression constante et sournoise d’un consumérisme culturel [qui a] tout à voir avec une rage de posséder qui est une version capitaliste débridée de la bibliothèque de l’honnête homme ». Pour vendre davantage, l’écrivain ne ferait plus qu’écrire en fonction du goût du client, préoccupé qu’il serait de sa survie financière. Je parie que son éditeur n’en pense pas moins.

Jean Barbe s’en prend également à la littérature jeunesse. Même s’ils sont gâtés à Noël avec une avalanche de livres, ces enfants, dit-il, ne deviendront pas pour autant des lecteurs assidus lorsqu’ils auront atteint l’âge de passer à la littérature. Il questionne tout autant le contenu de ces livres, les histoires de Caillou, par exemple, ne conduisant pas nécessairement à la lecture de Faulkner et de Yourcenar. Ce qu’on peut appeler un sophisme, personne à ce que je sache ne l’ayant prétendu.

Soudain, il se met à parler au nom des écrivains : « Nous, écrivains et artistes, intellectuels des pays riches », puis il stigmatise ceux qui acceptent d’être « des travailleurs culturels œuvrant au sein d’une industrie ». L’instant d’après, il s’en sépare pour dénoncer « les gens de la culture, les esprits cultivés, les universitaires [qui] se considèrent encore comme les représentants d’une élite capable de guider le peuple ». As de la pirouette, le nobélisé prend alors le parti du petit peuple dont les « conditions d’existence sont précaires » et dont le « monde est cerné de dangers ». Un avatar sans doute des livres jeunesse ?

Magnanime, le nobélisé fortuné souhaiterait posséder une vieille et grande maison pour y accueillir « ceux qui veulent écrire pour consoler les vivants », loin des gloires éphémères. Sans autre commentaire.