Combien de temps mon enfant peut-il passer devant un écran ? Comment faire pour que mon ado joue moins aux jeux vidéo ? L’intervenante Cathy Tétreault publie un guide pour aider les parents à mieux encadrer l’utilisation des écrans dans la vie de leurs enfants, en misant sur le dialogue plutôt que sur la confrontation.

Directrice du centre Cyber-Aide, Cathy Tétreault a rencontré au fil des ans de nombreux parents démunis, qui ne savent pas comment gérer l’utilisation que font leurs enfants des jeux vidéo ou des réseaux sociaux. « Avec ce livre, je leur donne des bases et je leur dis comment les appliquer, selon le contexte », affirme l’auteure du livre Jeunes connectés, parents informés, qui sera lancé au cours des prochains jours.

Aux parents qui se demandent combien d’heures un enfant peut passer devant un écran chaque jour, Mme Tétreault indique que la réponse... n’est pas si simple. Tout dépend de l’impact des jeux vidéo ou des réseaux sociaux dans la vie d’un jeune.

Certains enfants ne peuvent pas « gamer » les soirs de semaine parce que les jeux vidéo sont si excitants pour eux qu’ils n’arriveront pas à bien dormir, explique-t-elle. À l’opposé, d’autres pourraient jouer tous les soirs, mais seulement lorsque les devoirs et autres activités sont faits, s’il n’y a pas d’impact négatif dans leur routine quotidienne.

Vie équilibrée

L’important est avant tout d’avoir une vie équilibrée, rappelle Mme Tétreault. « L’objectif, ce n’est pas de tout interdire ou de diaboliser les écrans. Oui, c’est l’fun de jouer aux jeux vidéo ou d’aller sur les réseaux sociaux. Mais il faut aussi que les jeunes apprennent des habiletés sociales qui ne se développent que dans la vraie vie. On ne peut pas tout le temps vivre dans le virtuel ; il faut apprendre comment bien interagir avec les gens », affirme-t-elle. À la maison, les parents, mais aussi les frères et sœurs aînés doivent être des modèles pour les plus petits, ajoute l’intervenante.

Sans tomber nécessairement dans la cyberdépendance, des jeunes peuvent développer des comportements problématiques à force d’avoir le nez rivé à leur écran. Si votre ado délaisse ses amis, réussit moins bien à l’école, manque de sommeil ou est de plus en plus irritable, c’est probablement qu’il est temps de resserrer les règles entourant l’utilisation des écrans dans sa vie de tous les jours.

En plus de mettre des limites concernant le temps passé en ligne, les parents doivent aussi s’intéresser à ce que fait leur enfant devant un écran. Les applications ou jeux vidéo qu’il utilise sont-ils appropriés pour son âge ? Est-ce que mon enfant connaît les comportements sécuritaires à adopter en ligne ? Partage-t-il des photos intimes ou des renseignements personnels ? « Au niveau de la sécurité, il y a des règles de base à respecter », indique Mme Tétreault.

Repères

Ce guide comprend aussi des repères pour intervenir en cas de cyberintimidation et toute une section concernant la sexualité sur internet, qui traite de cyberagressions, de sexting et de pornographie.

Ces enjeux sont bien présents dans la vie des jeunes, et la meilleure chose à faire pour en contrer les impacts négatifs reste d’en parler avec son enfant, rappelle Cathy Tétreault.

Des astuces

Utiliser la minuterie pour gérer le temps passé devant les écrans.

Demander aux enfants plus vieux (frères et sœurs) d’établir des limites et de jouer le rôle de modèle auprès des plus petits.

Accepter la crise que vous fait votre enfant lorsque vous lui retirez les écrans.

Évitez les écrans à table ou dans la chambre à coucher. La télévision devrait être éteinte lorsque personne ne l’écoute.

Source : Jeunes connectés, parents informés, auteure Cathy Tétreault, éditions Midi trente.