Un rare triplé dans la mire

PITTSBURGH | Les clichés prônant l’approche prudente d’un jour à la fois pullulent dans les vestiaires sportifs professionnels. Pourtant, les Penguins n’hésitent pas à faire fi du décorum habituellement de mise et clament haut et fort que la possibilité d’une troisième conquête de suite de la coupe Stanley alimente les discussions dans l’équipe.

Depuis la fondation de la LNH, seuls les Maple Leafs (1947 à 1949 et 1962 à 1964), le Canadien (1956 à 1960 et 1976 à 1979) et les Islanders (1980 à 1983) sont parvenus à pavaner avec le Saint Graal du hockey au moins trois années de suite.

Dans un milieu hermétique où la vaste majorité des joueurs peinent à livrer le fond de leur pensée pour éviter de soulever la moindre controverse, le défenseur Kristopher Letang n’hésite pas à affirmer que les Penguins parlent ouvertement de rejoindre le club sélect des équipes triples championnes.

« On en parle depuis le début du camp d’entraînement. On a la chance d’atteindre cet objectif et de devenir une équipe qui a l’opportunité d’accomplir quelque chose qu’on ne pourra peut-être plus jamais revoir. On a cette chance-là et, oui, on en parle. La première chose qu’on s’est dite au camp d’entraînement, c’est qu’on avait la chance de gagner une troisième coupe Stanley de suite, et c’est ça qu’on veut faire », a-t-il lancé sans détour, samedi après la séance d’entraînement matinale.

Souvenirs douloureux

Bien conscient que cet exploit n’a rien d’une promenade printanière dans le parc, Letang est d’avis que les vétérans de la première heure doivent se souvenir de la douleur de 2010.

Les Penguins, sacrés champions un an plus tôt, semblaient partis pour la gloire. L’élimination hâtive au deuxième tour des séries et cinq autres années sans toucher au précieux trophée doivent servir de rappel. « Tant que je vais jouer, je veux garder la coupe à Pittsburgh. On l’a gagnée la première fois en 2009, mais l’année d’après, on a eu le sentiment de perdre le trophée qui nous appartenait. »

Le capitaine prudent

Si Letang n’a pas caché qu’une rarissime troisième conquête ne représentait certainement pas un sujet tabou, le capitaine Sidney Crosby, en fin renard, a affiché davantage de retenue.

« Nous réalisons que l’opportunité est présente, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous savons à quel point notre deuxième conquête de suite a été difficile, donc il faut s’en souvenir pour ne pas se projeter trop en avant. Beaucoup de choses peuvent encore survenir et il faut contrôler ce qu’on peut contrôler dans le moment présent. C’est cliché, mais ça ne pourrait pas être plus vrai », a-t-il fait valoir.

Reste à savoir si les Penguins frapperont de plein fouet le mur de la fatigue une fois les éreintantes séries entamées, dans moins de deux semaines. Depuis trois ans, aucune équipe n’a disputé autant de matchs éliminatoires (54) que Pittsburgh. « C’est la plus belle période de l’année, le moment où les matchs sont les plus significatifs. Comme joueurs, c’est là que notre motivation est au maximum, donc on ne sent pas forcément la fatigue en ce moment ».