La romancière India Desjardins, en couple avec Olivier Bernard (Le Pharmachien), explore avec humour les hauts et les bas de la vie à deux, mais surtout le sujet très délicat des traitements de fertilité dans le premier volet d’une BD réalisée avec la talentueuse illustratrice Estelle Bachelard (Bach) : Ma Vie avec un scientifique, La fertilité.

L’héroïne de la BD est une femme émotive et créative. Son conjoint est du genre pragmatique et pratique, même s’il est amoureux et très attentif. Leur bonheur est mis à rude épreuve lorsqu’ils décident de fonder une famille... et que ça ne fonctionne pas.

India Desjardins et Estelle Bachelard explorent par une série de gags le quotidien d’un couple qui se tourne vers les traitements de fertilité dans cet album généreux et sensible, dont l’humour fin dédramatise un sujet encore tabou.

À la différence de la vie réelle, cette BD se termine par un test de grossesse positif dans la vie des deux personnages. India Desjardins et son conjoint vivent complètement autre chose. « C’est un deuil qu’on va avoir à faire, Olivier et moi. J’ai décidé que l’histoire allait finir bien. Mais j’ai traversé tout ce processus de fertilité. J’ai trouvé ça difficile. Je n’avais pas vraiment de gens à qui en parler », explique India, en ajoutant que les femmes, dans sa famille, vivent des grossesses sans tracas et qu’elle est donc l’exception.

« Des petits malaises »

« Quand j’en parlais, je me rendais compte que ça créait des petits malaises. C’est presque tabou, comme sujet. J’aurais eu envie de lire un livre comme ça, mais quand tu es dans le processus, tu n’as pas nécessairement envie de te faire parler d’une manière réaliste. Tu as juste envie d’avoir un peu d’espoir que ça va fonctionner. »

Quand elle a discuté du projet avec Bach, les deux femmes essayaient d’avoir un enfant. « Toutes les deux, on trouvait ça difficile. On se disait qu’il fallait que ça finisse bien. Parce que ce qu’on avait envie de positif. Moi, ça ne s’est pas terminé comme mes personnages. Mais je n’écris pas de biographie : je m’inspire de ce que j’ai vécu et j’y mets de la fantaisie, de l’imaginaire. Ce n’est pas nécessairement exactement notre histoire à Olivier et moi. C’est inspiré de quelques événements qu’on a vécus. »

India Desjardins trouve que c’est un sujet tellement peu abordé qu’elle voulait y aller doucement, avec un couple complice, amoureux, qui vit des choses un peu légères et drôles. « J’avais besoin d’humour pendant que je vivais ça. Même les petites jokes que je faisais à la clinique passaient drôle... J’ai opté pour un angle plus léger, plus humoristique que dramatique. Mon chum a vraiment été généreux de me laisser faire ce projet parce que ce n’est pas naturel pour lui de parler de sa vie intime. Il a été vraiment cool. »

Elle ne tarit pas d’éloges à l’endroit d’Estelle Bachelard. « Je reconnais Olivier, mais je pense qu’elle s’est inspirée aussi d’autres geeks qu’elle connaît. Je trouve que l’émotion de mes textes, elle l’a vraiment bien captée dans ce qu’elle a fait. » L’émotion se traduit justement parfois par un simple regard ou une attitude... et tout passe magnifiquement.

Un 9e Aurélie en novembre

India Desjardins a répondu positivement à une pétition qui lui a été adressée par un groupe d’une centaine de jeunes lectrices : elle rédige en ce moment un neuvième tome pour la série Aurélie Laflamme. Il paraîtra en novembre.

« J’avais toujours dit qu’un jour, j’écrirais peut-être la suite... J’y ai pensé pendant environ un an et l’automne passé, je me suis lancée et j’ai décidé de faire une suite. J’ai vraiment retrouvé Aurélie et je tripe à mort ! J’aime tellement ce personnage ! »

Photo courtoisie