Voici comment les infirmières prennent soin de nos tout-petits

Les infirmières nous accompagnent tout au long de notre vie. C’est d’autant plus vrai durant les premières années d’existence, alors qu’elles sont présentes à toutes les étapes charnières du développement. Mais à proprement parler, comment les infirmières assurent-elles la santé des enfants âgés de moins de 5 ans? On a voulu savoir.

Julie Ménard, infirmière clinicienne à la Clinique de médecine familiale GMF-U Notre-Dame, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, nous a ouvert son bureau l’espace d’un après-midi pour nous expliquer.

Entre sourires et gazouillis, nous avons découvert comment les infirmières prennent bien soin de nos tout-petits.

Premier rendez-vous de Léa-Rose

Dès son arrivée, Léa-Rose, 21 jours, est mesurée et pesée par l’infirmière auxiliaire qui travaille en collaboration avec la maman. Les informations sont soigneusement consignées dans le dossier.

Au fil des rendez-vous, ces informations seront consultées par les membres de l’équipe interprofessionnelle qui gravitent autour de la petite.

Pendant l’examen physique, Julie Ménard évalue le développement de Léa-Rose, comme elle le fait pour tous les enfants de 0 à 5 ans.

Elle porte une attention particulière aux problèmes de santé et aux indices de retard de développement courants chez les enfants qui ne sont pas encore admissibles à l’éducation préscolaire.

À la suite de travaux menés par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), le spectre des activités réservées à l'infirmière s’est élargi. Elle peut veiller à la bonne santé des petits en prodiguant des soins primaires et en assurant leur suivi périodique.

Afin d’uniformiser la pratique et d’établir le portrait global du poupon, l’infirmière utilise un formulaire appelé l’ABCdaire.

Privilégié par l'OIIQ pour le suivi des tout-petits, l’ABCdaire agit comme trame de fond pendant les rencontres avec les parents. Cet outil guide l’évaluation du patient en axant l’observation sur le développement physique et mental de l’enfant, et son alimentation.

Dans le cadre de ses activités réservées, l’infirmière porte aussi attention aux parents en évaluant leur relation d’attachement et leur adaptation au nouveau-né ainsi que leur niveau de fatigue. Au besoin, elle leur recommande des ressources visant à les soutenir dans leur parentalité et dans leur propre santé physique et mentale.

Julie Ménard s’assure du bien-être de Léa-Rose et de sa mère jusqu’à la toute fin, proposant même une salle d’allaitement afin d’éviter que le poupon n’ait faim pendant le chemin du retour à la maison.

Deuxième rendez-vous pour le grand Isaac

Avant d’aller à la rencontre de son prochain patient, l’infirmière parcourt son dossier. Elle entame ainsi sa collecte de données. Cette lecture lui remémore le profil de santé de l’enfant et lui notifie s’il a eu recours à des services de soins lors d’une consultation sans rendez-vous à la clinique.

L’infirmière guide ensuite Isaac et ses parents depuis la salle d’attente jusqu’à son bureau. Sa surveillance clinique est déjà en branle.

Le bureau chaleureux (le chauffage rougit les joues des adultes, mais assure le confort des poupons!) met tout de suite les parents à l’aise et suscite la curiosité des enfants.

Isaac, 9 mois, le remarque immédiatement. Julie Ménard lui tend un jouet coloré. Au-delà d’occuper le bambin pendant l’entretien avec les parents, le jouet permet à l’infirmière d’évaluer le développement de l’enfant.

Dans le cadre des activités réservées encadrées par la Loi sur la santé publique, l’infirmière peut procéder en toute autonomie à la vaccination.

L’infirmière exerce des soins de santé primaires et assure le suivi périodique des enfants en bonne santé.

Depuis les changements apportés à la loi 21 soutenus par l’OIIQ, ces activités réservées aux infirmières permettent d’identifier précocement, le cas échéant, les écarts de développement. Au besoin, Julie Ménard recommande les patients aux ressources compétentes ou aux services appropriés.

Les infirmières comme Julie s’inscrivent dans un modèle de soins collaboratifs. Elles y assurent le suivi des enfants en bonne santé, que ce soit comme ici en groupe de médecine familiale (GMF), en clinique médicale ou dans le programme famille-enfance jeunesse du CLSC.

Le GMF est un regroupement de médecins généralistes collaborant notamment avec des infirmières pour veiller à la santé de tous. Inscrit dans un GMF, le patient a accès à divers professionnels selon ses besoins.

Julie est sans conteste une perle rare – mais n’est certainement pas la seule. De nombreuses infirmières (et infirmiers!) pratiquent en périnatalité auprès des enfants âgés de 0 à 5 ans.

Partout au Québec, les infirmières offrent d’excellents soins. D’abord parce que leur pratique est encadrée par les standards définis par l’OIIQ, mais surtout parce qu’elles sont animées par une passion qui les pousse à veiller et à maintenir notre bonne santé, depuis la naissance jusqu’à la vieillesse.

Chanceux, vous dites?