Alicia Moffet est célibataire

Dans une vidéo diffusée sur son compte YouTube ce matin, la belle Alicia a confirmé ne plus être en couple avec le mannequin Alex L’Abbée.

«Je vais vraiment super bien malgré ce qui s’est passé dernièrement», a toutefois lancé la star des médias sociaux d’emblée.

On s’en doutait, depuis quelque temps on ne voyait plus le couple s’afficher dans des photos ou des stories sur Instagram.

Visiblement émotive, Alicia a expliqué que ça faisait déjà deux semaines que le couple était séparé. «C’était ma décision», a-t-elle lancé sans vouloir s’attarder sur les raisons qui l’ont poussées à laisser son amoureux.

Elle explique par contre qu’elle a été seulement seule quatre mois entre son ancien copain, Kevin Bazinet et Alex. Elle a ensuite vécu une relation de cinq mois avec le mannequin qui a été passionnelle, mais elle a réalisé qu’elle avait besoin de temps pour elle-même.

À 19 ans, elle a déjà beaucoup de pression avec sa carrière et elle a l’impression de n’avoir jamais vraiment pris de temps pour elle. Elle veut maintenant vivre toute seule de son côté pour se retrouver et apprendre à s’aimer.

C’est pourquoi elle a décidé de se faire un nouveau tatouage, «me vs. me» ou «moi contre moi» afin de se rappeler qu’elle doit apprendre à être seule.