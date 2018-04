Déléguer la tonte de sa pelouse?

L’été s’en vient, et le gazon commencera bientôt à pousser. Passerez-vous du temps derrière la tondeuse ou confierez-vous la tâche à un entrepreneur ?

Voici quatre questions que vous devrez vous poser pour prendre la meilleure décision :

1. Aimez-vous ça, tondre du gazon ?

Certaines personnes appréhendent la chose comme une corvée obligatoire, alors que d’autres aiment se détendre au volant de leur tracteur à gazon.

À chacun son plaisir !

Mais peu importe que vous aimiez ça ou non, il faut savoir que le rendez-vous derrière la tondeuse est fixé en moyenne une fois toutes les deux semaines.

2. Quelle est la grandeur de votre terrain ?

Un terrain plus grand nécessitera non seulement plus de temps pour la tonte, mais aussi de l’équipement en conséquence.

Pour les très grands terrains, un petit tracteur de jardin pourrait être nécessaire. Il faut aussi penser que c’est principalement la grandeur de votre terrain qui influencera le prix demandé par un entrepreneur en tonte de gazon.

3. De quel équipement avez-vous besoin ?

Le prix d’achat d’une tondeuse varie d’un modèle à l’autre. Pour une tondeuse dotée d’une batterie ou d’un moteur à essence, il faut compter un minimum de 200 $ en entrée de gamme, et jusqu’à 1500 $ pour les modèles plus performants. Si vous optez pour un petit tracteur de jardin, les prix d’entrée de gamme se situent aux alentours de 1000 $, mais il est possible de payer plus de 10 000 $ pour un engin de luxe.

4. Combien vaut votre temps ?

Supposons que vous commencez à tondre à la mi-mai et que vous terminez à la mi-octobre. Il est fort probable qu’au terme de l’été vous ayez passé plus de 20 heures à entretenir votre pelouse.

Vous pourriez comparer ce temps selon votre salaire gagné dans le cadre de votre vie professionnelle.

Pour un travailleur qui gagnerait 25 dollars par heure, la dépense en temps représente une somme annuelle de 500 dollars, sans parler de l’essence et des frais d’entretien.

En contrepartie, un entrepreneur en tonte de pelouse pourrait demander une somme similaire pour la tonte annuelle d’un terrain de taille moyenne.

Mais le calcul ne s’arrête pas là. Il faut vous demander si cela vaut la peine de consacrer ce temps à votre pelouse plutôt qu’à d’autres activités.

Par exemple, le dimanche matin, plutôt que de pousser votre tondeuse, vous pourriez offrir le déjeuner au lit à votre tendre moitié, partir en balade à vélo, ou encore jouer avec vos enfants. Or, la plupart du temps, ce genre de chose n’a pas de prix.

