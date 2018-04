Des blagues qui ont bien marché

Année après année, le 1er avril est l’occasion pour plusieurs rigolos de tendre des pièges à leurs amis. Même que de plus en plus d’organismes et d’entreprises se prêtent au jeu. Certaines fausses annonces politiques ont fait mouche sur les réseaux sociaux, dimanche, comme la candidature du militant Jaggi Singh pour le NPD ou encore la promesse du PQ de faire de l’écureuil l’emblème animalier du Québec. Plusieurs compagnies ont aussi participé en annonçant faussement le lancement de produits inusités. C’est le cas de Burger King avec son Whopper au chocolat ou encore de Lego et son aspirateur à bloc. En voici quelques autres.

CAPTURE D’ÉCRAN FACEBOOK

CAPTURE D’ÉCRAN FACEBOOK

CAPTURE D’ÉCRAN FACEBOOK