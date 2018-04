Entraînement virtuel: pour bouger partout!

L’investissement en temps et en argent, les abonnements de longue durée difficiles à résilier, le trajet à parcourir et le trafic à affronter pour se rendre au gym, la peur du jugement des autres... Tous ces obstacles qui nous font remettre à plus tard une remise en forme n’existent plus avec l’entraînement virtuel.

Avec l’aide de la technologie, le gym vous suit maintenant partout. L’accessibilité des vidéos d’exercice en ligne et des entraîneurs en visioconférence (Skype ou Facetime) élimine les raisons de ne pas bouger. Même pas besoin de se déplacer et de s’abonner à long terme. Il suffit d’avoir accès à internet avec un téléphone cellulaire, une tablette, un ordinateur, une télévision intelligente (ou connectée à un ordinateur avec un câble HDMI), puis de déterminer un espace pour bouger. Bien souvent, aucun équipement n’est nécessaire. Que ce soit à la maison, au bureau, en vacances au chalet ou en voyage d’affaires à l’autre bout du monde, retrouvez vos vidéos de mise en forme et votre entraîneur personnel de façon virtuelle.

Entraîneur virtuel

Photo courtoisie, LIFT Session

La kinésiologue-kinésithérapeute Julie Champagne offre des services d’entraînement virtuel, avec « une approche globale » qui amène les gens à « changer leur mode de vie », dit-elle. Mme Champagne leur concocte un entraînement sur mesure, à réaliser seul ou en sa compagnie.

Par visioconférence, elle peut démontrer les exercices à son client, l’aider à corriger des mouvements, le motiver ou adapter son programme à une nouvelle réalité (blessure, grossesse, réadaptation) par exemple. Même la première évaluation (mesures et pesée par le client, évaluation physique, détermination des objectifs, etc.) peut être réalisée à distance au besoin.

Photo courtoisie, LIFT Session

Pour le kinésiologue Jean-François Grégoire, fondateur de Kine To Go, ajouter les services d’entraîneur virtuel à ceux d’entraîneur à domicile lui « a ouvert des plages horaires incroyables ». Éliminant les déplacements pour se rendre chez ses clients qu’il rejoint maintenant en un clic, ceux-ci profitent de ses disponibilités bonifiées et des prix plus bas.

Chez LIFT Session, en plus des cours privés en ligne, il est possible de suivre des séances variées d’entraînement de groupe, en direct. Selon David Sciacca, chef des opérations, le plus grand avantage de tels services, est que l’entraîneur professionnel qui voit sur son écran tous les athlètes inscrits à son cours (maximum de 12 personnes), s’assure que l’entraînement soit fait de façon sécuritaire et avec l’intensité nécessaire à l’atteinte des objectifs. En plus, il motive les sportifs qui seraient tentés de peser sur « pause » s’il s’agissait d’un DVD d’exercices.

Vidéos d’exercices en ligne

Photos Jean-François Desgagnés

Pour un entraînement plus autonome, il existe les vidéos en ligne. En janvier 2016, Cathy Lam a lancé Mongymenligne.com, afin d’« aider les gens à bouger pour leur bien-être et leur santé ». Le site réunit aujourd’hui deux cents vidéos d’entraînements variés (cardio kickboxing, cardio danse, pilates, spinning, kangoo jumps, kardio kidz, etc.), réalisés par des professionnels certifiés dans leur domaine.

« Ce sont des gens très dynamiques. Même si c’est en vidéo, on sent la motivation, on sent que ça travaille », explique Caroline Imbeault. Mongymenligne.com permet à cette mère de deux enfants (6 et 8 ans) de passer plus de temps avec eux, puisqu’ils s’entraînent tous ensemble. « Je leur montre le bon exemple. Bouger pour le plaisir, c’est bon autant pour le mental que le physique », dit-elle.

L’abonnement mensuel (12 $) donne aussi accès à divers plans et programmes d’entraînement, toujours selon le niveau d’entraînement désiré et l’objectif à atteindre. Un kinésiologue n’est jamais bien loin pour répondre aux questions ou planifier un entraînement privé, grâce à la technologie.

Ces plates-formes en ligne peuvent aussi donner un coup de main « aux personnes qui se sont acheté un appareil d’entraînement, mais qui ne savent pas comment s’en servir », souligne Audrey McMullen, fondatrice de Virtuogym. Ce site met gratuitement à la disposition de la population, des vidéos d’exercices et des conseils santé offerts par des professionnels.

DVD pour s’entraîner

Photo courtoisie, Musicor

Le nouveau DVD d’exercices de Josée Lavigueur « 28 jours pour un corps plus ferme – Spécial abdos/fessiers » propose quotidiennement un échauffement, des capsules abdos/fessiers et une séance d’étirement, en plus des sessions de cardio ajoutées sporadiquement. Voilà un outil pour prendre soin de votre santé tous les jours, être fier de vous et de votre corps, puis profiter au maximum de la vie.

Prix : 20 $

Lecture énergisante

Photo courtoisie, Les Éditions de L'Homme

Le livre Gardez la forme ! de Joshua Kozak, entraîneur certifié et motivateur chevronné, contient plus de 60 exercices, 20 séances d’entraînement et trois programmes d’un mois inspirés des différents mouvements naturels réalisés au quotidien. Cette gymnastique fonctionnelle contribuera à renforcer vos connexions corporelles de façon à pouvoir pratiquer vos activités préférées encore longtemps. Publié aux Éditions de L’Homme.

Prix : 27,95 $

Des applis motivantes

Photo Fotolia

Il existe plusieurs applications mobiles destinées à vous guider et vous motiver pendant l’entraînement. À vous de déterminer laquelle répond le mieux à vos besoins et vous aide le plus à atteindre vos objectifs. Par exemple, vous pourriez aimer Aaptiv, Freeletics et Fitocracy.