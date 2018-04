Grand sentiment de satisfaction

SEATTLE | Il y a quelque chose de drôlement satisfaisant à blanchir les deux finalistes de la coupe MLS par la marque de 1 à 0 coup sur coup et c’est que l’Impact a fait en en déjouant le Toronto FC, il y a deux semaines, et les Sounders de Seattle, samedi soir.

«Ce sont trois points très importants, ça montre la force de notre groupe, a souligné Saphir Taïder. On n’a pas été récompensés aux deux premiers matchs, mais ce n’est pas un début de saison facile, on joue souvent à l’extérieur.

«C’est une preuve de caractère de gagner un match après l’autre contre les deux finalistes. Ce n’est pas du hasard, il y a du travail derrière.»

Evan Bush a surtout mis l’accent sur le fait que l’équipe vient d’enchaîner deux jeux blancs consécutifs.

«C’est extrêmement satisfaisant. En quittant le terrain, je parlais à Wilfried [Nancy, l’entraîneur adjoint] et on se disait que la saison dernière, on a eu trois blanchissages dans toute la saison.

«Nous venons d’en avoir un second de suite contre une autre équipe finaliste de la coupe MLS, c’est extrêmement gratifiant et ça nous donne confiance pour la suite des choses en sachant qu’on peut aller sur la route et l’emporter par jeu blanc.»

Bon match

Rémi Garde semblait avoir le cœur léger après la rencontre, visiblement satisfait de la performance de ses hommes.

«J’ai bien aimé notre première période. On a fait un bon match, on a su créer du jeu. On n’a peut-être pas toujours fait les bons choix dans les 30 derniers mètres, on n’est peut-être pas assez passé par les côtés à mon goût.»

L’entraîneur-chef a constaté que ses hommes ont un peu levé le pied après le carton rouge décerné à Kelvin Leerdam.

«Comme c’est souvent le cas dans les scénarios à 11 contre 10, même si on avertit toujours les joueurs à la mi-temps, il y a un petit relâchement et on en fait un petit peu moins.

«Si on a marqué ce but, on est resté à la merci de Seattle. Même si dans la qualité de jeu, la deuxième mi-temps n’a pas été très bonne pour nous, l’équipe a fait preuve de caractère et ça, c’est intéressant.»

Vote de confiance

On a vu Alejandro Silva en toute fin de rencontre alors que Rudy Camacho n’a pas vu d’action et c’est autant pour les intégrer en douceur que pour conserver une formule gagnante que l’entraîneur-chef a agi ainsi.

«Ç’aurait été assez dur pour les joueurs qui avaient battu Toronto après les deux premières défaites, c’était dur pour moi d’en sortir un et de modifier l’équipe.

«Ça ne veut pas dire pour autant que chaque fois qu’on va gagner, que l’équipe ne bougera pas.»

Par ailleurs, Rémi Garde a précisé que Marco Donadel serait à l’écart du jeu pour un certain temps.

«Marco s’est fait une déchirure d’un petit muscle dans le fessier. C’est une blessure assez embêtante et il est arrêté pour un moment.»