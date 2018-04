Hausse du salaire minimum pour les travailleurs des Maritimes

Les quatre provinces de l'Atlantique ont toutes augmenté leur salaire minimum, dimanche.

Les travailleurs des Maritimes qui reçoivent le salaire minimum pour leurs services recevront donc, dès le 1er avril, entre 15 et 30 cents de plus de l'heure.

Ce sont les travailleurs de l'Île-du-Prince-Édouard qui sont les plus choyés avec une hausse de salaire de 30 cents, pour atteindre 11,55 $ de l'heure. «La confiance des commerçants est élevée et notre économie à le taux de croissance le plus rapide de la région», a expliqué dans un communiqué le ministre du Travail et de l'Éducation supérieure de la province, Sonny Gallant, pour justifier cette décision.

Les salariés du Nouveau-Brunswick, de leur côté, ont droit à une hausse de 25 cents, ce qui porte leur salaire à 11,25 $ de l'heure.

Enfin, les travailleurs de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador voient leurs revenus majorés de 15 cents de l'heure, pour atteindre 11 $ de l'heure en Nouvelle-Écosse et 11,15 $ de l'heure à Terre-Neuve.

À titre de comparaison, le salaire minimum se situe présentement à 11,25 $ de l'heure au Québec, mais il augmentera de 75 cents pour atteindre 12 $ de l'heure le 1er mai.

Ce sont les travailleurs de l'Ontario qui ont droit au taux horaire le plus élevé au pays, avec un montant de 14 $ de l'heure depuis le 1er janvier. Ils seront toutefois rapidement rattrapés par ceux de l'Alberta, la province ayant l'intention de devenir la première à offrir le salaire minimum à 15 $ de l'heure le 1er octobre prochain.