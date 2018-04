John Tavares et Paul Stastny liés au Canadien

Au cours de la dernière semaine, deux vétérans journalistes ont avancé que les joueurs de centre Paul Stastny et John Tavares pourraient poursuivre leur carrière avec le Canadien de Montréal.

D’abord, le chroniqueur du réseau TSN Gord Miller a déclaré récemment à la radio montréalaise CKGM que si Tavares quitte les Islanders de New York, cet été, Montréal sera favorite pour obtenir ses services.

«Il connaît bien Carey Price et Shea Weber. Les Canadiens ont l’espace sous le plafond salarial qui leur permettrait d’absorber son [prochain] contrat», a-t-il prédit.

«Il est un étudiant du hockey et il apprécie l’histoire du sport. C’est un marché canadien et une équipe parmi les six originales... c’est attrayant à ses yeux.»

Stastny ciblé par le CH?

Samedi soir, le journaliste attitré à la couverture de l’Avalanche du Colorado Adrian Dater a lancé suscité beaucoup de réactions sur Twitter lorsqu’il a lié Stastny au Tricolore.

«Ma prédiction numéro un en vue de l’entre-saison: Paul Stastny signera [une entente] avec Montréal. Vous l’avez lu ici avant», a écrit le représentant de la chaîne BSN Denver.

Lorsqu’un internaute lui a demandé s’il spéculait ou si sa prédiction était fondée sur des informations privilégiées, Dater a répondu avoir eu vent que ce scénario était plausible.

«Oui, j’ai entendu quelque chose», a-t-il assuré.

Tavares et Stastny seront tous deux joueurs autonomes sans compensation le 1er juillet.

Âgé de 32 ans, Stastny n’a jamais pris son envol depuis qu’il a quitté l’Avalanche. Après avoir atteint le plateau des 20 buts six fois au Colorado, entre 2007 et 2014, le fils de la légende des Nordiques Peter Stastny n’a jamais marqué plus de 18 filets. Les Blues l’ont échangé aux Jets de Winnipeg à la dernière date limite des transactions.

Il a inscrit 11 points en 15 rencontres au Manitoba.

Tavares, lui, a franchi le cap des 30 buts pour la quatrième fois de sa carrière lors de la présente campagne et il semble de moins en moins probable qu’il revienne avec l’organisation qui l’avait sélectionné au tout premier rang à l’encan de 2009, à Montréal.

Il va sans dire, le Canadien est extrêmement vulnérable à la position de centre, et ce depuis belle lurette. Les ailiers Alex Galchenyuk et Jonathan Drouin, tour à tour, ont été employés comme joueurs de centre numéro 1 depuis l’an dernier. Ces expériences n’ont pas été concluantes.