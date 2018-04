La Syrie, en passant comme ça

C’est sûrement du jamais-vu. Une fois ou deux, je ne dis pas, mais dans ce cas-ci, le déconcertant cas de Donald Trump, ses discours sont d’automatiques boîtes à surprise. Autant pour nous qui l’écoutons minutieusement que pour ceux qui contribuent à préparer ces allocutions. Jeudi dernier nous l’a prouvé une nouvelle fois. Les États-Unis se préparent à quitter la Syrie et à peu près personne, sauf lui, n’était au courant.

La tirade que Donald Trump a livrée devant des ouvriers en Ohio et qui devait porter sur son plan de réinvestissements dans les infrastructures des États-Unis s’est transformée en fouillis de commentaires sur tout ce qui semblait lui passer par la tête, des élections législatives de mi-mandat à la Corée du Nord, en passant par le contrôle des armes à feu, le chômage des Africains-Américains et les cotes d’écoute de l’émission Roseanne sur ABC.

Dans ce flot de propos, sans raison apparente, le président américain a subitement dévoilé un aspect inattendu de sa politique au Moyen-Orient : « Nous sommes en train d’en donner une maudite à l’État islamique. (We’re knockin’ the hell out of ISIS.) Nous allons très bientôt sortir de Syrie. Laissons les autres s’occuper de ça. Très très bientôt, nous en sortirons. »

17 ans plus tard, le ras-le-bol

Donald Trump sait à qui il s’adresse. Les Américains en ont assez des guerres d’Afghanistan, d’Irak et maintenant de Syrie. Ses partisans, en particulier, n’ont jamais bien compris pourquoi, après avoir botté le cul d’Al-Qaïda et maintenant des extrémistes de l’ÉI, les États-Unis devaient continuer à déverser des milliards de dollars au Moyen-Orient, alors que leurs propres routes, écoles et services publics en Iowa, en Illinois ou dans le Michigan auraient tant besoin d’attention et d’investissements.

Le problème, c’est que l’autre obsession de cet électorat — la menace islamiste — n’a pas encore été éliminée là-bas. Le Pentagone, pris de court aussi par l’annonce présidentielle, a vite tenu à le rappeler. Les 2000 soldats américains au sol en Syrie soutiennent les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition de combattants kurdes et arabes, dans leur chasse des terroristes fidèles à Abou Bakr al-Baghdadi. Leur succès au cours de 2017 a été phénoménal.

Une victoire ici, une défaite là

Les islamistes ne s’accrochent plus qu’à des bandelettes de territoire en Syrie même et à la frontière de l’Irak. Pas sûr toutefois que, sans l’aide américaine, les victoires continueraient de s’accumuler. Les Kurdes ont détourné leurs efforts vers le nord-ouest de la Syrie où, depuis le début de l’année, les troupes turques mènent une violente campagne contre d’autres Kurdes qui contrôlent cette région.

Les Turcs voient ces combattants kurdes syriens comme des terroristes, alliés aux Kurdes qui luttent pour leur indépendance en Turquie même. Conséquence, les observateurs ont noté un regain de vie des enragés de l’État islamique depuis que les Kurdes dirigent leurs armes vers d’autres opposants.

Tout à perdre

Il n’y a rien de simple, vous le voyez, dans cette guerre de Syrie. Les Américains partent, les islamistes reviendront. Ce n’est pas tout. Sans les Américains comme garde-fous, le régime syrien de Bachar al-Assad, soutenu par les Russes et les Iraniens, étendra ses opérations — par exemple, contre les champs et installations pétrolifères arrachés par les FDS à l’État islamique — à coups de massacres, comme il a pris l’habitude de le faire pour « ramener la paix dans le pays ».

La Turquie, la Russie, l’Iran, la Syrie d’Assad en profiteront, alors que ceux sur qui les États-Unis comptent depuis des années pour faire leur sale boulot contre les islamistes seront laissés à eux-mêmes. Bonne chance aux Américains, la prochaine fois qu’ils se chercheront des alliés, ailleurs dans le monde, pour mener leurs propres batailles !

La guerre de Syrie, 7 ans plus tard

Plus de 350 000 morts

►106 000 civils, dont 20 000 enfants et 12 500 femmes

►122 000 soldats syriens et forces appuyant le régime

►63 000 extrémistes islamistes

►62 000 autres combattants rebelles

12 millions de personnes, forcées de partir :

►6,1 millions de déplacés à l’intérieur du pays

►5,6 millions poussés à l’exil :

3,5 millions en Turquie

991 000 au Liban

Source : Observatoire syrien des droits de l’Homme