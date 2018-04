La vague de fermetures d’églises se poursuit

Avec la diminution de la fréquentation des lieux de culte du Québec, on estime que plus de 450 églises ont fermé leurs portes entre 2003 et 2016. Une vague de fermetures qui se poursuit.

Des diocèses de partout en province sont en restructuration et ne peuvent plus entretenir les édifices, faute de fonds.

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec note quant à lui qu’environ un lieu de culte ferme ou change de vocation toutes les semaines. Plusieurs sont vendus, d’autres démolis et certains convertis en salles de spectacle, condos ou bibliothèques.

Sur le territoire du diocèse de Québec seulement, une cinquantaine d’églises ont été vendues au cours des 40 dernières années.

Malgré tout, le tourisme religieux demeure important dans certains lieux de la province.