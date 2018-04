Le pape célèbre la messe de Pâques sous haute sécurité

Le pape François a commencé dimanche à célébrer la traditionnelle messe de Pâques sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome devant des milliers de fidèles, encadrés par d’imposantes mesures de sécurité.

La messe solennelle de la Résurrection, temps le plus important de la liturgie catholique, a débuté à 10H00. Le pape argentin donnera deux heures plus tard sa bénédiction Urbi et Orbi (à la ville de Rome et au monde) depuis la loggia centrale de la basilique vaticane.

Samedi soir, le pape argentin avait présidé la veillée pascale à la basilique Saint-Pierre, demandant aux fidèles de rompre le silence «sur les injustices que vivent dans leurs chairs tant de nos frères». Il a aussi baptisé huit personnes, dont un Nigérian de 31 ans qui avait fait la Une des journaux en maîtrisant en septembre à Rome un malfaiteur armé qui venait de braquer un supermarché.

Les fidèles, les touristes curieux et même des prêtres célébrants ont dû faire de longues files dimanche matin pour accéder à la place Saint-Pierre, passant de premiers filtres de sécurité à une centaine de mètres avec des détecteurs de métaux et des contrôles de sacs, alors qu’un large périmètre était fermé dimanche matin à la circulation.

L’accès à la place elle-même se fait après le passage sous un portique de détection, à l’instar des aéroports.

Les autorités italiennes estiment que Pâques est une période à haut risque pour la capitale italienne.

«Rome est le centre de la religion catholique, il y a le pape, le Vatican. Pour ceux qui croient au mode radical de la guerre sainte, Rome représente tant de choses mises ensemble», résumait samedi le procureur anti-terrorisme Federico Capiero de Raho, très inquiet quant à un retour discret dans le pays d’Italiens radicalisés partis combattre en Syrie et en Irak.

Un souci partagé par le ministre de l’Intérieur du gouvernement sortant Marco Minniti, qui estimait dimanche pour la première fois dans un entretien que certains des 120 combattants italiens recensés pouvaient rentrer individuellement au pays en se mêlant aux flux de migrants.

La place Saint-Pierre a été ornée en ce dimanche de Pâques de 50 000 fleurs, avec une prédominance de tulipes et de jonquilles, mais aussi des roses et des orchidées, offertes par les Pays-Bas, une tradition qui prévaut pour la 32e année consécutive.

L’an dernier, les fleurs avaient été victimes de l’appétit des mouettes romaines, mais les jardiniers ont recouru cette année à une technique dissuasive de lasers avant le début de la messe.