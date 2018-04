Le parcours des Saguenéens prend fin

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi auront été tenaces jusqu’à la toute fin, mais ils ont dû s’avouer vaincus voyant le Titan d’Acadie-Bathurst passer au second tour grâce à un gain de 5-1, dimanche après-midi devant 4072 partisans bruyants au Centre Georges-Vézina.

Peu de gens auraient prédit une telle performance de la part des Saguenéens qui n’ont souffert d’aucun complexe devant la puissante équipe du Titan. David n’aura peut-être pas battu Goliath, mais il ne lui aura pas donné la vie facile.

«Nos joueurs peuvent être fiers de la série. On ne s’est pas laissé intimider et on a fait ce qu’on avait à faire», a d’abord laissé entendre l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

«On voulait être certain de ne pas avoir de regrets. Je ne pense pas qu’un joueur en a. On voulait en ressortir grandis individuellement. Je pense que c’est le cas», a-t-il ensuite repris.

Le gardien des Sags Zachary Bouthillier a profité de l’occasion pour faire tourner plusieurs têtes dans la LHJMQ, un homme masqué que le Titan a appris à connaître au fur et à mesure que la série avançait.

«Au début de la série, on avait dit que c’était une équipe qu’on respectait beaucoup parce qu’elle travaillait excessivement fort et qu’elle était bien dirigée. J’avais aussi dit qu’ils avaient deux jeunes gardiens. Je pense qu’il (Bouthillier) a toujours gardé les Saguenéens dans la série», a lancé le pilote du Titan, Mario Pouliot qui a également donné des éloges à l’attaquant Kevin Klima qui jouait même s’il avait le doigt cassé.

Les Sags frappent les premiers

Pour une quatrième fois dans cette série, les hommes de Yanick Jean ont fait mouche dans les premiers instants du duel.

Profitant d’une bévue en défensive, l’attaquant Vincent Tremblay-Lapalme s’est amené seul devant Evan Fitzpatrick avant de lui servir une brillante feinte du revers.

Les Saguenéens ont été en mesure de garder leur avance jusqu’en début de deuxième période où Ethan Crossman a créé l’égalité 1-1 après avoir frappé la rondelle au vol.

Le Titan a de nouveau frappé avant la fin du deuxième vingt quand leur capitaine Jeffrey Truchon-Viel a inscrit son quatrième filet des séries d’un tir précis du côté de la mitaine.

La troupe de Mario Pouliot a ensuite fait très mal aux Saguenéens à mi-chemin en troisième période lorsque le défenseur Adam Holwell a touché la cible d’un bon tir de l’enclave, ce qui s’est avéré à être le but d’assurance.

Son coéquipier Liam Murphy a par la suite dégainé donnant une priorité de trois buts à son équipe, puis Samuel Asselin a fermé les livres en marquant dans un filet désert.

Enfin, l’organisation des Saguenéens tiendra son bilan sur la dernière saison mardi matin dès 11 h au Salon Roland-Hébert du Centre Georges-Vézina.