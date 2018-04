Les pires suggestions de cadeaux de Pâques, selon les archives du Journal

Qui n'a pas déjà passé une nuit blanche à se demander quel cadeau acheter pour...Pâques?

Visbilement, il y avait un public pour ce genre de rubrique d'aide au cours des années 2000.

Et comme les années 2000 riment avec la quintessence de l'espèce humaine en général et des gogosses en plastique en particulier, le Journal n'y est pas allé de main morte pour suggérer les cadeaux les plus inutiles et/ou laids possible.

Premièrent, il est important de noter qu'un repas pascal réussi requiert un centre de table remarquable.

Dans le cas qui nous intéresse, le Journal proposait une installation originale in situ mêlant amandes tranchées, ti-rubans du Dollorama et juste UNE crêpe.

Les plus solitaires d'entre vous remarqueront certainement la table pour une que s'est concotée Line, garnie de guirlandes de fleurs en plastique du Dollorama, de chandelles pastel en jellybean, et de roses en plastique dans un bol garni de roses en verre.

(Non, cet article n'est pas commandité par Dollorama ou le plastique.)

Mais trêve de jambon, tout le monde sait que la partie la plus importante de Pâques est la célébration de la résurrection de Jésus. Préférablement grâce à une gogosse en métal remplie de cocos en chocolat au lait bien sec.

Les plus chrétiens d'entre vous peuvent même combiner les deux meilleurs fêtes du ti-Jésus avec ces boules de Noël printanières.

Ok soyons honnêtes: qui parmi vous a cru voir au premier coup d'oeil une grosse tête de grenouille ouverte? Une chance que le Journal m'indiquait qu'il s'agit bel et bien d'une cocotte en forme de lapin, parce que je me serais fait prendre au jeu.

Pourquoi ne pas décorer vos bouteilles Naya en figurantes de la série Fugueuse?

Et finalement, les amoureux de Pâques et les nostalgiques du mois d'avril peuvent contempler avec tristesse toute l'année ce paillasson pascal qui leur rappellera les beaux moments passés à trancher du jambon.

Sans oublier, bien sûr, le fameux chapeaux à motif de mini-putt de Pâques, Pour les vrais amoureux du gazon.

Allez, Joyeuses Pâques!