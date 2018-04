Les rivières sous surveillance en Chaudière-Appalaches

Les rivières en Chaudière-Appalaches sont sous surveillance alors que le niveau de l’eau est élevé depuis samedi et que des précipitations sont attendues à compter de mardi.

Les rivières de la Chaudière et Beaurivage ont toutes deux atteint le seuil de surveillance, dimanche, mais le risque de débordement était considéré comme étant faible, le niveau de l’eau étant à la baisse.

Il est tombé une dizaine de millimètres de pluie jeudi et vendredi, mais les températures se sont maintenues près du point de congélation durant les nuits, créant des conditions propices à une fonte des neiges lente et graduelle. Dans la région de Québec, le mercure était à la baisse pour atteindre 0°C, en après-midi dimanche.

«Il y a toujours le risque des mouvements de glace, ce qui peut créer des embâcles, et ensuite, on va regarder l’arrivée d’un système météorologique à partir de mardi. [...] On parle d’une vingtaine de millimètres qui sont possibles», signale Thomas Blanchet, porte-parole de la Sécurité publique.

Le ministère de la Sécurité publique a mobilisé des effectifs, durant la longue fin de semaine de Pâques, pour effectuer la surveillance des cours d’eau de la province.

«On conseille aux citoyens riverains de demeurer vigilants et de communiquer avec leur municipalité s’ils ont une inquiétude», a mentionné M. Blanchet.

Dans le Centre-du-Québec, au sud de Trois-Rivières, la rivière Bécancour est sortie de son lit, causant quelques fermetures de route.

Dans la Capitale-Nationale et au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le niveau des rivières demeurait stable et n’inspirait aucune crainte, dimanche.