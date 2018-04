L’Océanic poussé à la limite par les Wildcats

L’Histoire dictera si Serge Beausoleil regrettera amèrement ses déclarations incendiaires envers le gardien des Wildcats Mark Grametbauer.

À LIRE AUSSI: Beausoleil s'en prend au gardien des Wildcats

Invectivé dans les médias par le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, le gardien de 19 ans a démontré sa grande force de caractère en réalisant une performance de 40 arrêts pour permettre aux Wildcats de l’emporter 2-1, hier après-midi, au Colisée de Moncton.

La troupe de Darren Rumble crée ainsi l’égalité et provoque la présentation d’un septième match dans cette série huitième de finale dans la LHJMQ, prévu demain soir au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Beausoleil n’a d’ailleurs pas cherché à défendre ses propos envers Grametbauer après la rencontre. Ce dernier a affirmé au cours de la fin de semaine que la saison difficile du portier des Wildcats explique la 14e position des Wildcats au classement général, qu’il ne possède pas une grosse confiance et qu’il ne reviendra pas à Moncton l’an prochain.

« Rien de personnel »

« Ce que j’ai dit, c’est que cette équipe-là n’avait pas joué à la hauteur. Il s’agit de trouver les raisons puis j’en ai livré une assez claire. Ceci dit, il joue extrêmement bien en séries éliminatoires. Ce n’est pas une question de motivation, il n’y avait rien de personnel dans ce commentaire-là. Tu peux me mettre cela sur le dos tant que tu veux, il n’y a pas de problème », a déclaré le pilote rimouskois.

Le but victorieux appartient à Dylan Seitz avec neuf minutes à jouer au match. Denis Mikhnin avait ouvert le pointage pour l’Océanic sur un but chanceux avant que Jonathan Aspirot ne réplique quelques minutes plus tard en deuxième période.

Crédit aux Wildcats

Malgré leurs 41 tirs, les Bas-Laurentiens ont eu toutes les difficultés du monde à s’approcher de Grametbauer en avantage numérique, générant peu d’attaques significatives malgré quatre chances avec plus d’un homme sur la patinoire.

« La bonne nouvelle est qu’on joue un septième match devant nos partisans. Il faut donner le crédit aux Wildcats. Ils ont gagné ce match-là », a ajouté Serge Beausoleil.