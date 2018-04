«Nous trouverons le moyen de forcer un septième match»

Les Remparts méritaient un meilleur sort lors des deux derniers matchs joués dans le domicile des Islanders de Charlottetown.

Des rencontres qui se sont soldées par des défaites par la marge d’un but, si l’on ne tient pas compte de ceux marqués dans un filet désert. Bref, ça aurait pu aller d’un bord comme de l’autre, affirmeraient les adeptes des clichés.

Puisque les victoires ne sont pas toujours distribuées au mérite dans le sport, les Diables rouges, en retard par 2-3 dans la série, feront face à l’élimination dimanche soir au Centre Vidéotron. Si nécessaire, le match ultime de cette série au meilleur de sept parties sera joué lundi soir. Même heure, même amphithéâtre !

« Si nous travaillons [aujourd’hui) comme nous l’avons fait lors de la troisième période du dernier match, nous trouverons le moyen de forcer la présentation d’une septième partie », a prédit l’entraîneur en chef des Remparts, Philippe Boucher, lorsque joint, dimanche après-midi, à bord de l’autocar qui ramenait les Québécois au bercail, sept jours après l’avoir quitté.

Unités spéciales sans artifices

Et le retour à Québec ne fut guère une sinécure en ce dimanche pascal.

De Fredericton jusque dans la Vieille Capitale, des bourrasques de vents, parfois de neige, faisaient danser les véhicules d’une roulière à l’autre sur les autoroutes.

« Nos unités spéciales devront être meilleures », s’est empressé d’ajouter Boucher, sans que l’on ait besoin de lui rappeler le « 1 en 23 » compilé par Québec depuis le début de la série et la panne sèche lors des vingt dernières supériorités numériques.

« Nous obtenons des chances, nos joueurs sont engagés sans réussir à capitaliser. En fin de match samedi, je ne crois pas que nous aurions pu faire mieux durant notre séquence à six contre cinq. »

Pendant cet épisode carburé par l’énergie du désespoir, les Remparts ont lancé la rondelle deux fois sur le poteau et bourdonné autour du gardien Matthew Welsh comme un essaim de guêpes.

« Jusqu’à présent, la loi de la moyenne n’a pas été de notre bord ni les rebonds de la rondelle », a émis l’entraîneur en chef.

Défensive efficace

Plusieurs observateurs ont loué le travail accompli par Matthew Welsh durant la saison régulière. À juste titre.

Méconnue aux deux tiers à l’extérieur de la division des Maritimes, la brigade défensive des Islanders accomplit néanmoins un boulot très efficace devant le titulaire masqué.

Pierre-Olivier Joseph, un espoir des Coyotes de l’Arizona, et le 20 ans Olivier Desjardins sont utilisés à toutes les sauces par l’entraîneur en chef Jim Hulton. Le Finlandais Saku Vesterinen excelle à faire circuler la rondelle et à ouvrir les lignes de tir. Enfin, les Islanders comptent sur un trio d’Ontariens récupérés sur le marché des joueurs autonomes : Taylor Egan (Otters d’Érié), Hunter Drew et Brendon Clavelle pour compléter leur top 6.

« Lorsque nous les avions rencontrés en début de saison, j’avais été étonné par la qualité de leur brigade défensive. Elle est très mobile, mais nous avons quand même réussi 42 lancers lors du match de samedi », a plaidé Philippe Boucher.