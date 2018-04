Quelques pieds de céleri

Il y a eu de l’action et beaucoup de classe au Casino, hier soir. Malheureusement, comme c’est parfois le cas, on a eu droit à un ou deux pieds de céleri de trop.

Les deux Hongrois dénichés par le matchmaker d’Eye of the Tiger Management sont venus à l’abattoir. Ils n’étaient pas payés à la minute, parce qu’ils se sont écrasés au premier round.

Batyr Jukembayev, le Kazakh d’Anna Reva, a poursuivi la tradition et a pulvérisé le Mexicain Noe Numez en 28 secondes. Là, je n’ai pas compris puisque ce Numez, si on se fie à sa fiche et aux combats sur YouTube, avait tout ce qu’il fallait pour livrer un bon combat.

Même chose pour Custio Clayton qui, lui, a récolté son Hongrois en l’assommant au premier round. Un autre.

Mais ça risque d’arriver puisqu’il faut trouver des adversaires de qualité qui vont être intéressés à faire des heures et des heures d’avion avec la perspective de venir se faire casser la gueule dans un casino à Montréal.

Faut les trouver, et il ne faut pas se tromper...