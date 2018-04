S’entraîner à prendre soin de soi

Encore cette année, le Défi Santé invite tous les Québécois, seul ou en famille, à mettre leur santé en priorité à l’occasion d’un défi collectif et motivant. Eh oui, le Défi Santé démarre aujourd’hui pour se continuer jusqu’au 30 avril.

Pas besoin d’être un athlète pour relever le défi. L’objectif du Défi Santé est d’inviter les Québécois à adopter un mode de vie sain, en mangeant au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, en bougeant au moins 30 minutes par jour et, cette année, en étant reconnaissants pour 3 choses positives chaque jour. Et pas besoin non plus d’être un chef ou un sage. Juste de viser à faire de meilleurs choix au quotidien et à développer des réflexes santé. Des petits changements peuvent faire une grande différence à long terme.

La campagne demande aux participants de s’engager à passer à l’action pour améliorer leurs habitudes. En retour, l’équipe du Défi Santé et ses partenaires s’engagent à vous soutenir pour vous aider à réussir votre défi. Et c’est gratuit.

Des trucs pratiques et des recettes

Des conseils des pros de la santé

Nouveau : le kit Manger mieux présenté par IGA

Un questionnaire pour découvrir son score santé

Le Quiz maison santé pour les familles

Des activités offertes par les municipalités participantes

Des courriels de motivation

Une communauté inspirante sur Facebook et Instagram

Accessible et gratuit

Plus de 600 municipalités sont inscrites au Défi Santé pour faire la promotion du Défi, pour soutenir leurs citoyens en leur proposant des activités santé ainsi que des services et infrastructures (environnements) facilitant les saines habitudes de vie

Nouveau : plus de 125 écoles participent au volet en garde scolaire du Défi Santé, en collaboration avec l’Association québécoise de la garde scolaire. Ce nouveau volet est inspiré d’un projet pilote dans la région de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska en 2017.

Nouveau : le Groupe Entreprises en santé collabore afin d’inviter les milieux de travail à participer au Défi Santé pour favoriser la santé de leurs employés.

Et comme le premier milieu de vie des enfants est la maison, les bonnes habitudes gagnent à être développées dès le jeune âge.

Les parents inscrits en famille reçoivent de l’information et des conseils adaptés à leur réalité familiale, comme des trucs pratiques pour relever le Défi Santé malgré les horaires hyperchargés. Ils sont aussi invités à remplir le Quiz maison santé pour évaluer si leur maison est « amie des saines habitudes de vie ».

Comme vous pouvez le constater, le Défi Santé c’est pour tout le monde.

Joignez-vous à moi en avril.

► www.defisante.ca | www.facebook.com/defisante

Nouvelle médicale

Saviez-vous que ?

80 % des maladies cardiovasculaires et des diabètes de type 2 et plus du tiers des cancers pourraient être évités avec l’adoption d’un mode de vie sain (ne pas fumer, bien manger, être actif physiquement et ne pas abuser de l’alcool).

Les recherches montrent que l’on peut prévenir l’apparition du cancer dans environ le tiers des cas en mangeant bien, en étant actif physiquement et en maintenant un poids normal.