Une dizaine d’accusations pour le suspect de l’altercation à Thetford Mines

L’homme de 28 ans arrêté en lien avec l’agression armée survenue au centre-ville de Thetford Mines a fait face à une dizaine de chefs d’accusation lors de sa comparution, samedi.

Anthony Beaulieu, originaire de Thetford Mines, a comparu par voie téléphonique.

La victime, un homme de 48 ans, a été grièvement blessée par le projectile d’un pistolet à plomb alors qu’il était mêlé à une altercation avec plusieurs individus vers 20 h sur la rue Cyr Sud, près de Notre-Dame Est. On ne craint pas pour sa vie.

Le suspect a été accusé de de menace, voie de fait grave, agression armée, séquestration, extorsion, introduction par effraction, port d’arme dans un dessein dangereux, possession de substances dans le but d’en faire le trafic, omission de se conformer à une ordonnance de la cour et voie de fait causant des lésions, le plus grave des chefs d’accusation.

L’homme demeure détenu jusqu’à sa prochaine comparution, pour l’enquête sur sa remise en liberté, qui pourrait survenir en milieu de semaine.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des événements. Les liens entre le suspect principal et la victime, notamment, restent encore à déterminer.