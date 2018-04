Vers une pénurie mondiale de chocolat?

La production mondiale de cacao est menacée et la situation fait craindre une éventuelle pénurie de son populaire dérivé: le chocolat.

«Il ne faut pas paniquer. Vous ne dégustez pas les derniers chocolats sur le marché ce matin», a toutefois tempéré Sylvain Charlebois, doyen de la faculté de management de l’Université Dalhousie, en entrevue au Québec Matin dimanche.

Environ 70 % du cacao de la planète est produit en Afrique et les changements climatiques affectent particulièrement la production dans les régions qui permettent de s’approvisionner, selon Sylvain Charlebois, précisant toutefois que la pénurie inquiète davantage à «long terme».

Des prix record

Cette diminution de l’offre devrait entraîner une flambée des prix pour ce produit dont la demande ne cesse d’augmenter, a expliqué l’expert.

«Le cours du cacao est en hausse de 50 % depuis deux ans et on anticipe une hausse supplémentaire de 30 % pour les deux prochaines années. On pourrait voir des prix record [...]. Si le cacao coûte plus cher, éventuellement le chocolat pourrait aussi coûter plus cher», a détaillé M. Charlebois.

Cette hausse n’est pas non plus étrangère à une demande mondiale qui «explose», selon Sylvain Charlebois. «La classe moyenne prend beaucoup d’expansion en Chine ou en Inde et on s’intéresse au chocolat. En Occident, on voit aussi toute sorte d’applications où on l’utilise, comme des massages.»

Des solutions?

Selon lui, on peut s’inquiéter pour la production africaine, mais l’arrivée sur le marché de nouveaux pays producteurs pourrait changer la donne. L’Inde produit entre autres du cacao depuis cinq ans.

«Un jour, peut-être que le Canada pourrait produire du cacao en serre. Quelques groupes s’y intéressent dans le sud de l’Ontario et en Colombie-Britannique. Il y a toujours de l’espoir», a ajouté le spécialiste.