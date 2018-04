6 métiers très payants sans baccalauréat

En collaboration avec

Pas du genre rat de bibliothèque avec les lunettes au bout du nez ? Tant mieux, il existe plein de métiers spécialisés pour toi.

En plus de proposer de très bonnes conditions de travail, ces métiers offrent d’excellents salaires et ne requièrent qu’une courte formation professionnelle (DEP) ou technique (DEC). Franchement, ça donne envie.

Voici des carrières payantes qui t’attendent:

1. Contrôleur / Contrôleuse aérienne

Tu devras analyser des cartes de navigation aérienne et la météo. Tu auras aussi à établir des plans de vol, communiquer avec les pilotes et assurer l’approvisionnement de l’avion. Il te faut donc être aussi bon en français qu’en anglais, aimer la résolution de problèmes et bien gérer le stress.

Tu gagneras environ*: 38.80$/heure

La formation qu'il te faudra: Régulation de vol, un DEP de 900 heures (8 à 9 mois)

2. Technicien/ne en informatique (gestion de réseaux)

Tu participeras à la conception de serveurs et de réseaux informatiques en utilisant plusieurs langages de programmation. Tu veilleras au bon fonctionnement des réseaux et offriras du soutien informatique aux utilisateurs. Pour cela, tu dois avoir un esprit d’analyse et de logique. Ta curiosité, ta minutie et ta persévérance te seront très utiles.

Tu gagneras environ*: 38$/heure

La formation qu'il te faudra: Techniques de l'informatique (gestion de réseaux), un DEC de 2640 heures (33 mois/2 ans et 9 mois)

3. Chaudronnier / Chaudronnière

Tu es une personne manuelle et en forme. Tu aimes travailler à l’extérieur dans des conditions et des postures variées. En tant que chaudronnier, tu veilleras au bon fonctionnement des chaudières, des générateurs de vapeur, des réservoirs et des systèmes d’épuration. Tu en construiras, en assembleras et en entretiendras. Tu feras entre autres de la découpe de matériaux et de la soudure.

Tu gagneras environ*: 38,05$/heure

La formation qu'il te faudra: Chaudronnerie, un DEP de 1290 heures (11 mois)

4. Mécanicien/ne d'ascenseur

Pas du type à avoir le vertige, tu aimes le travail en hauteur. Tu es une personne en bonne forme physique, autonome et minutieuse. Ta facilité à résoudre des problèmes te servira surtout lorsque tu installeras des systèmes de déplacement mécanisé (ascenseurs, escaliers roulants, monte-charges, trottoirs roulants), quand tu les répareras et surtout, quand tu interviendras en situation d’urgence.

Tu gagneras environ*: 35,10$/heure

La formation qu'il te faudra: Mécanique d’ascenseur, un DEP de 1800 heures (17 mois/1 an et 5 mois)

5. Technicien/ne en avionique et contrôle d'instruments d'aéronefs

Tu es habile de tes mains et aimes tout ce qui touche aux nouvelles technologies, à l’électricité et l’électronique. Ta polyvalence et ta facilité à résoudre les problèmes te serviront lorsque tu vérifieras le fonctionnement de systèmes avioniques (communication, radionavigation, distribution électrique, systèmes asservis,), dépanneras des systèmes avioniques et en installeras de nouveaux.

Tu gagneras environ*: 35$/heure

La formation qu'il te faudra: Techniques d'avionique, un DEC de 2730 heures (33 mois/2 ans et 9 mois)

6. Briqueteur-maçon / Briqueteuse-maçonne

Tu aimes voir le résultat de ton travail à la fin de la journée. Tu es une personne productive, perfectionniste et tu as l’agilité d’un chat pour garder ton équilibre, même en hauteur. Ce métier t’amènera à installer des éléments architecturaux et à réparer de la maçonnerie. Tu devras entre autres préparer le mortier, tirer les joints, tailler et poser des pierres et des blocs de toutes sortes.

Tu gagneras environ*: 34$/heure

La formation qu'il te faudra: Briquetage-maçonnerie, un DEP de 900 heures 8 à 9 mois

* Donnée correspondant au salaire médian selon Statistique Canada. Le salaire médian signifie que la moitié des travailleurs gagne un salaire égal ou plus élevé, alors que l'autre moitié gagne un salaire égal ou moins élevé.

Qui a dit qu’il fallait étudier pendant de longues années pour bien gagner sa vie ?