Acier: l’Ontario riposte aux mesures protectionnistes de l’État de New York

TORONTO | Le gouvernement ontarien a riposté lundi à l’adoption par l’État de New York de mesures protectionnistes sur l’acier.

L’Ontario restreindra dorénavant l’utilisation du fer provenant de fournisseurs new-yorkais dans ses contrats gouvernementaux.

«Lorsque des travailleurs et des entreprises de l’Ontario risquent de subir des préjudices à cause de mesures protectionnistes américaines, je n’ai d’autre choix que de réagir. Je ne laisserai pas New York ou d’autres États tirer la couverture de leur côté sans prendre les mesures qui s’imposent», a déclaré la première ministre de la province, Kathleen Wynne.

Il s’agit d’une réplique au gouverneur new-yorkais, Andrew Cuomo, qui a adopté une loi obligeant l’utilisation d’acier américain dans tous les projets de construction de routes et de ponts financés par l’État. Cette loi est entrée en vigueur le 1er avril.

Queen’s Park avait adopté le mois dernier la Loi sur l’équité en matière de marchés publics, qui lui permet de réserver le même traitement à tout État américain mettant en place des «pratiques d’approvisionnement inéquitables».

«Si l’État de New York acceptait de lever ses restrictions protectionnistes contre l’Ontario, nous abrogerions immédiatement notre règlement de contrepartie aux restrictions new-yorkaises», a assuré la première ministre ontarienne.