Bill Peters reviendra-t-il la saison prochaine?

L’entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline, Bill Peters, peut dormir sur ses deux oreilles, du moins, en se fiant aux commentaires du propriétaire majoritaire de l’équipe, Tom Dundon.

L’homme d’affaires aurait certes aimé un dénouement différent à la campagne 2017-2018 qui se terminera par une exclusion de son club aux prochaines séries éliminatoires. L’absence des «Canes» a été confirmée samedi à la suite d’une défaite de 2-1 contre les Rangers de New York.

Aussi, la formation située à Raleigh n’a pas participé aux duels d’après-saison depuis 2009. Peters complétera sa quatrième année en Caroline et même si sa troupe pourrait finir le calendrier régulier avec une fiche supérieure à ,500 une troisième fois d’affilée, rien n’est garanti dans son cas. Il possède un contrat valide pour 2018-2019, mais également une option pour y mettre fin dès cet été.

«Bill est un travaillant qui fait du boulot efficace, a déclaré Dundon au quotidien The News & Observer. Je ne pense pas qu’il soit la cause de nos problèmes. Ce n’est pas simplement de dire qu’il doit être meilleur. Tout le monde doit être meilleur. Je considère que Bill a accompli du bon travail. Maintenant, il s’agit de voir s’il peut tirer le maximum de ces joueurs-là et il le sait. Et s’il le croit, je le crois aussi.»

En date de lundi, l’équipe concernée présentait un dossier de 35-33-11 bon pour 81 points et le 10e rang de l’Association de l’Est.