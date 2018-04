C'est fini entre Channing Tatum et Jenna Dewan

L'acteur américain Channing Tatum et sa conjointe Jenna Dewan Tatum ont annoncé leur séparation après neuf ans de mariage, lundi soir.

Les deux célébrités ont assuré, dans une déclaration publiée sur Twitter, que la séparation s'est faite en bons termes. «Absolument rien n'a changé concernant jusqu'à quel point nous nous aimons, mais l'amour est une belle aventure qui nous amène sur différents chemins pour le moment», ont-ils toutefois fait valoir.

Tous deux ont aussi assuré qu'aucun événement «salace» n'est à l'origine de cette séparation et qu'ils continueront à former une famille avec leur fille Everly, qui aura 5 ans en mai.

Les deux acteurs américains s'étaient rencontrés en 2006 sur le plateau du film «Sexy Dance» et s'étaient mariés en 2009.

Channing Tatum s'est notamment fait remarquer ces dernières années pour ces rôles dans les films «Magic Mike» et «21 Jump Street», tandis que Jenna Dewan s'était plutôt tournée vers la télévision, entre autres avec des rôles dans les séries «Supergirl» et «Witches of East End».