Charlie McAvoy, un retour qui est le bienvenu

Le défenseur des Bruins de Boston Charlie McAvoy pourrait renouer avec l’action mardi lors du match contre le Lightning de Tampa Bay et en dépit de la position avantageuse de son équipe au classement, l’entraîneur-chef Bruce Cassidy accueillera ce retour avec beaucoup de joie.

L’arrière de 20 ans a manqué les 15 derniers affrontements des siens en raison d’une entorse ligamentaire au genou gauche. Or, McAvoy a été un élément fiable à la ligne bleue cette saison, lui qui a récolté 32 points en 59 sorties, en plus d’afficher un différentiel de +26. Aussi, sa présence pourrait solidifier davantage la brigade défensive de son équipe, qui obtient d’ailleurs sa large part de points au classement. La troupe de Cassidy trône au sommet de l’Association de l’Est et une victoire contre le club floridien confirmera pratiquement la première place des Bruins.

«Charlie se sentait bien ce matin [dimanche] et il progresse bien. Il a des chances de jouer mardi», a déclaré sans détour l’instructeur au site NHL.com.

Carlo absent pour sûrement longtemps

Celui-ci doit d’ailleurs combler la perte d’un autre arrière, Brandon Carlo, qui risque de manquer plusieurs parties à cause d’une blessure à la jambe gauche subie samedi face aux Panthers de la Floride.

«Il y a énormément d’enflure et je ne peux vous donner une date de retour exacte. On en saura plus bientôt [...], mais en regardant les vidéos, je ne m’attends pas à de bonnes nouvelles, a ajouté le pilote. Toute l’équipe s’est sentie mal pour lui en le voyant quitter la patinoire sur une civière. Et quand vous vous retrouvez là, ce n’est jamais bon. On espère que ce ne sera pas aussi pire que ça en a l’air. Cependant, ça reste décevant pour lui. Il est un joueur apprécié ici et a accompli beaucoup de choses.»

Carlo a inscrit six aides et maintenu une fiche de +10 en 76 sorties depuis le début de la campagne.