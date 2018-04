Des stratégies du terrain à l’écran

Elles ne développent plus uniquement leurs stratégies sur le terrain, les ligues sportives investissent de plus en plus dans les communautés virtuelles. Autant en Europe qu’en Amérique du Nord, les ligues majeures ont organisé des championnats de sports électroniques.

Stratégies de marketing obligent, celles-ci visent à attirer l’attention des jeunes partisans et rajeunir leur clientèle pour amener ces derniers dans les stades et les arénas.

Leur fondation s’effrite alors que la génération des 30 ans et moins délaisse les sports traditionnels.

De grands clubs sportifs ainsi que de richissimes hommes d’affaires et

athlètes ont investi dans le phénomène des sports électroniques, y voyant un énorme potentiel. C’est ainsi que le fameux club de soccer français le Paris Saint-Germain (PSG) a fondé son équipe, pour ne nommer que celui-là.

À travers le monde, plus de 70 équipes sont financées par des athlètes et riches propriétaires de clubs. À titre d’exemple, Robert Kraft, propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans la NFL, a créé le Boston Uprising, franchise évoluant dans la ligue Overwatch.

Ted Leonsis, grand manitou de Monumental Sports and Entertainment, notamment propriétaire des Capitals de Washington (LNH) et des Wizards de Washington (NBA), a pris le contrôle de Team Liquid. Cette formation professionnelle est représentée dans 12 jeux. Dans cette aventure, Leonsis est flanqué de la légende du basketball Earvin Magic Johnson et du propriétaire du Lightning de Tampa Bay (LNH), Jeff Vinik.

Et les mythiques Yankees de New York (MLB) se sont associés avec Echo Fox, équipe de l’ancien joueur professionnel de basketball Rick Fox.

Dans notre marché, Georges St-Pierre a fondé Montréal Esports, dont l’équipe se nomme les Grizzlys.

Voilà un aperçu des très nombreuses alliances tissées dans un vaste univers.

« Très rapidement, avec des participants très actifs, je crois que le sport électronique sera la discipline la plus participative et la plus rentable de tous les sports, avait lâché Leonsis lors d’une conférence à Washington en décembre dernier.

« Les sports électroniques vont éclipser la NFL. Ils vont éclipser la NBA. Et ce, parce qu’avant toute chose, il s’agit d’un phénomène mondial. »

Exemple de la NFL

Dans ce contexte, les ligues majeures d’Amérique du Nord ont pris exemple sur celles de l’Europe en organisant leur propre compétition électronique. Le circuit Goodell a ouvert la voie au phénomène en 2017. La NFL a utilisé le populaire jeu Madden, créé par EA Sports, pour lancer son championnat électronique.

Lors de la récente 52e édition du Super Bowl à Minneapolis avait lieu le deuxième Madden NFL Club Championship, où les 32 équipes du circuit étaient représentées par un joueur. Les compétiteurs se disputaient la bourse totale de 1,5 million $. La chaîne ESPN2 avait diffusé le tournoi.

Depuis ce championnat, les 16 meilleurs joueurs s’affrontent dans la NFL Ultimate League. Une façon ingénieuse pour les dirigeants de la NFL d’attirer l’attention de leurs partisans durant la saison morte. Après 13 semaines de compétition, les joueurs électroniques participeront au Madden Bowl qui aura lieu lors du week-end du repêchage, du 26 au 28 avril. Ce tournoi sera diffusé en direct aux chaînes ESPN2 et Disney XD.

En réalité

La NBA a décidé de mettre le paquet en formant une ligue parallèle où 17 des 30 équipes seront présentes pour la saison inaugurale prévue dès le mois de mai. Celles-ci seront composées de cinq joueurs qui joueront au jeu NBA 2K18.

Fini le cheminement par les universités pour aboutir sur un parquet de la NBA. Au fil de l’hiver, les cyberathlètes du monde entier ont traversé plusieurs étapes menant au repêchage virtuel, comme dans la réalité. Les « gameurs » ont convergé vers leur marché respectif où les équipes les ont totalement pris en charge en prévision de la saison de 15 semaines. La NBA 2K League sera diffusée à la chaîne Twitch.

La Major League Soccer (MLS) a annoncé la tenue de son tournoi sur FIFA 2018. La LNH a également mis sur pied un tournoi ouvert où les participants du Canada, des États-Unis et de l’Europe devront se qualifier pour la grande finale qui aura lieu à Las Vegas, lors de la soirée des trophées, en juin. Les dirigeants de la ligue majeure de baseball (MLB) réfléchissent quant à eux à leur stratégie.

Sur la scène automobile, Liberty Media a sauté à pieds joints dans l’aventure. Sous les acclamations et la description excitante de Davide Valsecchi lors de la course finale, le grand cirque de la F1 a couronné un jeune britannique de 18 ans lors du premier Championnat du monde des séries F1 eSports l’automne dernier à Abou Dhabi. Il avait d’ailleurs gagné la première épreuve qui prenait place sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Une vie dans les jeux vidéo

Photo Pierre-Paul Poulin

Louis-Philippe Geoffrion vit pour les jeux vidéo. En parallèle avec ses études au baccalauréat en informatique et génie logiciel à l’UQAM, « PainDeViande » tente de garder sa place dans le top 50 mondial avec un objectif très précis.

Le Québécois se démarque dans l’univers de SMITE, un jeu de type arène de bataille en ligne multijoueur en vue à la troisième personne où les joueurs incarnent des divinités.

Au fil de sa jeune carrière, celui qui est aussi surnommé « Le Général » par ses quatre coéquipiers a amassé près de 100 000 $ américains en bourses en près de trois ans. En moins de deux mois à l’hiver 2016, il avait remporté près de 60 000 $ grâce à ses excellentes performances, en route vers une deuxième place au Championnat du monde de SMITE qui avait lieu à Atlanta. S’il avait joué à temps plein au sein d’une grande équipe professionnelle, il aurait gagné davantage. Mais il souhaitait poursuivre ses études.

Le « gameur » aujourd’hui âgé de 24 ans a utilisé une partie de ses bourses pour financer ses études. La balance et ses prochains gains seront utilisés pour lancer son véritable projet de vie. Quand il aura terminé son programme universitaire en 2019, il souhaite lancer son studio de conception de jeux vidéo, un créneau dans lequel le marché québécois excelle.

Bel avenir

« Ce sera très difficile de jouer jusqu’à 40 ans même si un leader comme moi à SMITE possède une énorme valeur, explique PainDeViande en entrevue avec Le Journal dans un repaire de gameurs de la métropole, le Meltdown. Les carrières ne sont pas très longues en sports électroniques. Ce projet serait une très belle transition dans ma vie après ma carrière. »

Si certains joueurs se recyclent en devenant entraîneurs, conseillers et même analystes dans des panels d’experts lors des tournois, Geoffrion préfère faire son chemin dans la conception. Comme les gens de sa communauté virtuelle, il voit la bulle des sports électroniques grossir à vue d’œil.

« Au Québec, nous sommes un peu en retard, mais c’est facile de voir l’ampleur du phénomène, assure-t-il. La progression est fulgurante. »

Un avenir brillant

Photo courtoisie, Counter Logic Gaming

Jean-Sébastien Thery n’avait qu’une seule session complétée au cégep et à peine 18 ans quand il a déménagé ses pénates à Arcadia, en Californie.

Repêché par l’équipe américaine Counter Logic Gaming (CLG), il a été invité à rejoindre les rangs de son « club-école » dans le jeu League of Legends – The Contenders. Depuis janvier 2017, il vit dans l’environnement de CLG à plein temps.

À sa position virtuelle, « Tuesday » est promis à un bel avenir. Sa constante progression et la rareté des bons joueurs nord-américains à sa position pourraient l’amener à percer une formation professionnelle sous peu. Que ce soit en portant les couleurs de CLG ou d’une autre équipe.

Dans l’un des jeux les plus populaires sur la planète, son avenir est rose. « Je joue un rôle important dans une équipe, dit Thery. La popularité du jeu est énorme. C’est rassurant même si je crains parfois que le jeu perde un peu d’intérêt dans cinq ou dix ans. C’est normal de se questionner un peu à mon âge, a exprimé le jeune Lavallois de 19 ans. Mais les salaires sont très bons. Je veux faire ma vie dans les jeux électroniques. C’est excitant. »

Déjà, « Tuesday » empoche un revenu très intéressant alors qu’il gagne plus de 50 000 $ par année dans l’équipe de l’académie CLG. Quand il passera chez les pros, il empochera des centaines de milliers de dollars. « Le salaire moyen est d’environ 300 000 $ et l’équipe paie toutes les dépenses », dit-il.

Vie californienne

En s’exilant en banlieue de Los Angeles, il croyait vivre la belle vie sous le soleil. Il ne se plaint surtout pas, conscient de son opportunité et de sa chance, mais la vie californienne n’est pas celle qu’il avait envisagée.

« Comme tout jeune, j’avais de grandes attentes. Je voyais les partys et la plage. C’est loin de ça, rigole-t-il. Je travaille beaucoup, parce que je veux toujours être le meilleur. La compétition est si féroce que je ne me donne pas le loisir de prendre du temps pour moi. C’est un milieu hyper compétitif. Je joue près de 12 heures par jour. J’adore ça et je ne me tanne pas. »

Thery désire suivre les traces de son idole, « Bjergsen », un joueur danois de 22 ans de League of Legends évoluant dans TeamSoloMid qui a fait sa marque très jeune. Avec sa passion, il rêve de gagner le Championnat mondial.

Le couple parfait

Photo courtoisie, Impact

L’Impact a ouvert les portes de son vestiaire à un nouveau joueur qui ne se démarque pas par ses aptitudes avec le ballon rond, mais plutôt avec une manette.

Lyes Ould-Ramoul, alias « LyesMTL », ne foulera peut-être pas la pelouse du stade Saputo dans l’uniforme du onze montréalais, mais il est membre du Bleu-blanc-noir depuis un mois. Il représentera l’Impact au PAX East à Boston, du 5 au 8 avril, dans le premier tournoi électronique de la MLS.

Quand il a su que le circuit professionnel nord-américain planifiait de lancer son tournoi, il a aussitôt approché la direction montréalaise. Avec un curriculum vitæ bien étoffé sur la scène internationale et son grand intérêt envers le club, la direction l’a accueilli dans la grande famille.

« Lyes est vraiment tombé dans le bon moment. Il présente toute une feuille de route, alors qu’il figure parmi les meilleurs joueurs au monde au jeu FIFA, explique le vice-président exécutif du développement stratégique et communications de l’Impact, Richard Legendre, dans une généreuse entrevue au Journal. Il a fait d’excellentes performances. Quand nous l’avons rencontré, il était un excellent candidat. Sa grande volonté de nous représenter et sa fierté ont fait en sorte que nous n’avons pas eu à nous questionner davantage. »

En effet, Ould-Ramoul a pris le quatrième rang de la Coupe du monde interactive de la FIFA, en 2015, et il a dominé le FUT Champions en Amérique en janvier dernier. En 2017, il s’était qualifié pour la finale régionale. Difficile de surpasser ses succès.

L’Impact dit avoir reçu les offres de quelques joueurs électroniques montréalais. Très peu d’entre eux étaient toutefois comparables à Lyes. De souche algérienne, le Québécois de 21 ans a d’ailleurs les mêmes racines que le joueur désigné Saphir Taïder.

Du rêve à la réalité

« C’est un rêve. Je ne me serais jamais imaginé ça. Je suis très chanceux, mentionne le nouveau membre de l’Impact, qui étudie en finances à HEC. Je suis arrivé au Québec en 2000, j’ai grandi à Montréal. J’ai toujours désiré représenter cette équipe. »

Lyes n’était pas un grand joueur de soccer plus jeune. Il a par contre commencé à se démarquer virtuellement vers 2015, en route vers le championnat mondial interactif de la FIFA. Il portait alors le maillot du Brésil sur le terrain.

Cette fois, il portera l’uniforme de l’Impact à Boston. Selon les règles, il devra sélectionner trois joueurs de la MLS, dont deux de l’Impact, pour composer son équipe. Ces trois joueurs devront être sur le terrain en tout temps. Lyes a déjà discuté partiellement de sa stratégie, alors qu’il choisira un certain Ignacio Piatti dans son onze partant.

« Il y a d’excellents joueurs dans la MLS, je vais décider de la composition de mon équipe. Mais je ne peux pas ignorer les joueurs internationaux comme Messi, Ronaldo et compagnie », dit celui qui chérissait particulièrement le nouveau retraité Patrice Bernier. S’il réussit à atteindre la finale de la Coupe eMLS, Lyes gagnera son billet pour les séries éliminatoires d’EA Sports FIFA 2018 Ultimate Club, qui est une étape vers la grande finale de la Coupe du monde électronique 2018 de la FIFA.

Clientèle cible

Parmi les 19 des 23 clubs de la MLS qui se sont lancés dans cette nouvelle aventure électronique, l’Impact a pu dénicher un talent prometteur dans sa cour, un luxe que ne peuvent s’offrir toutes les équipes. Certaines d’entre elles ont dû organiser des tournois pour trouver la perle rare. Cette aventure permet également au Bleu-blanc-noir de viser dans le mille, soit atteindre sa clientèle cible, âgée de 18 à 35 ans.

Bien que Richard Legendre avait entendu parler du phénomène, jamais il n’en aurait cru l’ampleur.

« C’était surprenant de voir la popularité du sport électronique. C’est un business événementiel qui se joue devant une foule. Le phénomène a explosé. La MLS embarque dans ce projet pour plusieurs années.

L’e-sport est en plein dans notre objectif. Près de 50 % de notre clientèle est âgée de 18 à 35 ans, ajoute-t-il. Nous comptons sur une clientèle particulièrement jeune. Il faut continuer à la développer. Et pour rejoindre les 12 à 18 ans, l’e-sport est une bonne solution. Les gens qui prendront goût à l’Impact par le sport électronique seront plus enclins à s’intéresser à l’équipe et venir au stade. Ce sera un bon vecteur de conversion pour les attirer au stade. »

Des leçons bien apprises

Photo Martin Alarie

Avec ce qu’il a appris dans le jeu TrackMania Stadium 2, Carl-Antoni Cloutier possède de bons outils pour sa future carrière dans le monde du génie civil.

Peu de « gameurs » peuvent se targuer d’être triple champion du monde. C’est pourtant bien ce qu’a réussi « Carl Jr » au World electronic sports Cup entre 2013 et 2015 dans le jeu de course automobile. Son nom est synonyme d’excellence puisqu’il continue de dominer la scène de son jeu en remportant de nombreux titres devant des milliers de personnes. La liste est longue. Son univers l’a même élevé au rang de « légende ».

Carl Jr a commencé à s’intéresser à TrackMania alors qu’il était âgé de 11 ans. Cinq ans plus tard, il était sacré champion du monde en France. Hormis quelques mois de pause, le jeune pilote de Rosemère aujourd’hui âgé de 21 ans n’a jamais lâché la piste. Il s’est toujours défoncé afin d’améliorer ses chronos et ses marques. Sa passion lui a appris le dépassement de soi, la discipline et la persévérance sans mettre de côté sa vie sociale.

Si bien qu’il a mis ses leçons en application sur les bancs d’école. À la fin de sa deuxième année à l’université, il chemine vers un baccalauréat en génie civil à l’École Polytechnique de Montréal. Les schémas et tracés disjonctés dans TrackMania l’ont peut-être poussé à s’intéresser aux structures et à la régulation de la circulation dans sa prochaine carrière.

« Dans une course, je dois gérer énormément de pression, surtout en finale où tout se joue sur des centièmes de seconde. J’ai besoin de beaucoup de concentration et je dois avoir de très bons réflexes, relate le pilote virtuel. Quand c’est le moment de briller, je suis là. Je carbure à cette pression. »

Digne représentant

Pas étonnant qu’un examen ne l’effraie plus. Derrière le grand virtuose de la manette se cache un jeune adulte sérieux, posé et intelligent. Le genre de candidat qui détonne dans des entrevues d’emploi.

Bien qu’il ait accompli ses prouesses derrière un écran, « Carl Jr » a toujours représenté ses équipes et commanditaires avec brio. Après avoir porté les couleurs de Team Dignitas et Team Expert, de grandes formations de sports électroniques qui ont finalement laissé tomber TrackMania, il s’est lié à Adrien « ZeratoR » Nougaret, un populaire animateur français de jeux vidéo qui organise entre autres la ZrT TrackMania Cup.

Lors de son association avec le pilote canadien au début de janvier, il l’a sommé à la blague de « tout gagner sinon t’es viré ». « Carl Jr » l’a pris au mot en monopolisant la première marche du podium au fil de l’hiver.

Pas de doute, il répond à la demande. Avant d’obtenir son diplôme, il aura à s’exiler à l’étranger pour un stage. Le territoire européen sera sa destination puisque le jeu lui a ouvert de nombreuses portes. Entre-temps, il n’a pas l’intention de lâcher le doigt de l’accélérateur.