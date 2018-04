En Inde, des Québécois sauvent un chien d'une mort certaine

MONTRÉAL | Un chien indien qui était promis à une mort certaine a eu la vie sauve grâce à l’intervention d’un couple de la Montérégie.

Karine Ouellette et Joey Lachance passaient des vacances en Inde en janvier dernier lorsqu’ils ont vu l’animal être heurté par une voiture.

«Nous avons vu Taj se faire frapper par un véhicule et se traîner sur une pile de poubelles. Il souffrait», a expliqué Mme Ouellette en entrevue à TVA Nouvelles.

«Nous avons décidé d’essayer de faire quelque chose (...) Nous avons fait ce que nous pouvions pour le transporter chez un vétérinaire près du lieu de l’accident, mais ce dernier nous disait qu’il n’avait rien. Ce n’était pas vrai.»

Le couple originaire de Saint-Philippe, en Montérégie, a donc entrepris de déplacer l’animal à New Delhi où il a été vu par un nouveau vétérinaire.

«Une radio a révélé qu’il avait les deux pattes arrière complètement brisées. Il souffrait énormément», a dit Karine Ouellette.

Cette dernière et son conjoint ont fait venir un chirurgien d’une autre province indienne pour opérer le chien surnommé Taj.

Rapatrié au Québec

Ce dernier a été opéré avec succès et a continué à prendre du mieux en Inde avant d’être rapatrié au Québec dans les derniers jours.

Mme Ouellette et M. Lachance ont mis en place une campagne de sociofinancement pour rembourser les soins donnés à l’animal.

«On estime que cela va nous revenir à 4000 $, car il a fallu payer le billet d’avion du chirurgien, l’opération du chien ainsi que les médicaments et les vaccins. Le transport vers Montréal par avion n’est pas donné non plus», a indiqué la jeune femme.

Interrogés sur le fait d’avoir aidé un animal dans un pays où la pauvreté est importante et touche beaucoup les enfants, Karine Ouellette et Joey Lachance ont indiqué que le fait d’avoir assisté à l’accident a été déterminant.

«C’est plus le fait de le voir se faire frapper qui nous a touchés. On ne pouvait pas juste continuer notre chemin en sachant très bien que si on ne faisait rien il allait mourir», a précisé M. Lachance.

«C’est une cause qui nous touche beaucoup.»