Félix Auger-Aliassime l’emporte à Alicante

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a remporté son match de premier tour du tournoi de catégorie Challenger d’Alicante, en Espagne, lundi.

L’athlète de 17 ans, 185e au classement de l’ATP, a triomphé de l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 393e au monde, en deux manches identiques de 7-5. Celui-ci avait accepté un laissez-passer de la part des organisateurs du tournoi.

Bien que ce duel semblait anodin, Auger-Aliassime et Davidovich Fokina ont une chose en commun: celle d'avoir remporté des tournois du Grand Chelem chez les juniors. Le Québécois avait triomphé aux Internationaux des États-Unis en 2016, alors que l’Espagnol s’était imposé sur le gazon de l’All England Club, à Wimbledon en 2017, un an après qu’un autre Canadien, Denis Shapovalov, eut remporté le titre.

De plus, Davidovich Fokina est bien connu des amateurs de tennis québécois, puisqu’il avait triomphé lors des Internationaux de tennis junior de Repentigny, en 2016.

Au final, Auger-Aliassime a claqué quatre as et commis trois doubles fautes contre deux as et sept doubles fautes pour Davidovich Fokina. Le Québécois a sauvé les 12 balles de bris auxquelles il a fait face. Il a brisé son rival à deux reprises en cinq occasions.

Après avoir atteint le deuxième tour au tournoi de catégorie Masters d'Indian Wells, il y a quelques semaines, le Québécois avait perdu au premier tour des qualifications de la compétition de Miami.

Au prochain tour à Alicante, Auger-Aliassime croisera le fer avec le gagnant du duel entre l’Argentine Guido Andreozzi, 167e au monde, et l’Italien Stefano Travaglia, 109e au classement de l’ATP et troisième favori du tournoi sur terre battue.