La jeunesse québécoise à l’honneur

Une cérémonie visant à remettre les tout premiers prix Reconnaissance jeunesse s’est tenue le 28 mars dernier à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement, à Québec afin de souligner les réalisations de jeunes et l’engagement d’intervenantes et d’intervenants jeunesse.

Les dix lauréates et lauréats pour 2018 sont : Alexandra Gélinas, catégorie Jeunesse et Mardoché Mertilus, catégorie Intervenant jeunesse de l’axe Santé; Marie-Philippe Gill, catégorie Jeunesse et Jean-François Archambault, catégorie Intervenant jeunesse de l’axe Éducation; Ernest Edmond, catégorie Jeunesse et Laurianne Petiquay, catégorie Intervenante jeunesse de l’axe Citoyenneté; Junior Estandley Robert, catégorie Jeunesse et Étienne Beaumont, catégorie Intervenant jeunesse de l’axe Emploi; Lara Emond, catégorie Jeunesse et Valérie Huppé, catégorie Intervenante jeunesse de l’axe Entrepreneuriat. Le onzième prix remis lors de cette cérémonie est le prix Emmett-Johns.

Prix Emmett-Johns

Photo courtoisie

Le premier ministre du Québec a annoncé, le 17 janvier dernier, que le prix Excellence des prix Reconnaissance jeunesse serait nommé le prix Emmett-Johns, afin d’honorer la mémoire d’Emmett Johns, alias le père Pops. Ce prix, qui vise à mettre en valeur la contribution exceptionnelle d’une personne en faveur de la jeunesse au cours de sa carrière, a été remis cette année à François Grégoire, PDG de Forces AVENIR lors de la 1re soirée des prix Reconnaissance jeunesse, le 28 mars dernier. Sur la photo, François Grégoire est entouré de Cécile Arbaud, directrice générale de l’organisme Dans la rue et de Philippe Couillard, premier ministre du Québec.

Un Musée de l’art samouraï

Photo courtoisie

Rencontré récemment, Richard Béliveau, docteur en biochimie et directeur scientifique de la Chaire en Prévention et Traitement du Cancer à l’Université du Québec à Montréal et que vous pouvez lire tous les lundis dans Le Journal de Québec, me disait qu’il a l’intention d’ouvrir prochainement un Musée consacré à l’art samouraï à Montréal. Le Dr Béliveau voue une passion sans borne à la culture japonaise et aux samouraïs depuis l’âge de 11 ans. Il possède une des collections d’art samouraïs les plus importantes au monde, et a donné des conférences à ce sujet un peu partout sur la planète. Sa collection a d’ailleurs fait l’objet d’une des expositions les plus visitées de l’histoire du Musée Pointe-à-Callière, à Montréal, en 2012.

25 ans d’implication

Photo courtoisie

Le Club Rotary Québec-Charlesbourg, fondé officiellement en juin 1993, a récemment souligné son 25e anniversaire par une soirée au Centre communautaire du Plateau en présence de 125 convives. Le club, très impliqué dans la communauté de Charlesbourg et de la région de Québec, appuie plusieurs œuvres, dont : Portage, Maison de réinsertion sociale pour les personnes aux prises avec des problèmes de drogues ; le Patro de Charlesbourg ; La Maison de la Famille de Charlesbourg et le Centre d’Entraide de Charlesbourg... Sur la photo, de gauche à droite : Lincoln Erhlenbach, Gouverneur du District ; Jacques (Duval) Chateauvert, fondateur ; Louis Pouliot et Ginette Robert, deux membres fondateurs ; Isabelle Martin, la présidente du Club 2017-2018 et Paul Beaulieu, un autre membre fondateur.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marie Eykel (photo) comédienne (Passe-Partout), 70 ans... David Ferrer, joueur de tennis espagnol, 36 ans... Jesse Carmichael, ex-claviériste de Maroon 5, 39 ans... Pascale Nadeau chef d’antenne au Téléjournal de Radio-Canada (du vendredi au dimanche), 58 ans... Guy Aubry, animateur radio... Richard R. Wagner, juge en chef de la Cour suprême Canada, 61 ans... Linda Hunt, actrice américaine, 73 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 02 avril 2017. Yolande Roy (photo) 88 ans, comédienne québécoise, entre autres, dans Le retour à TVA... 2017. André Drouin, 70 ans, conseiller municipal de Hérouxville... 2015. Yves Cantin, 69 ans, ténor et fondateur du magazine Infopéra... 2011. Yves Germain, 86 ans, bien connu dans le monde de la construction.