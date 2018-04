Quand Régis Labeaume a présenté son projet de réseau de transport structurant, plusieurs ont été impressionnés par l’habileté du maire.

Après avoir obtenu un soutien politique et financier significatif du gouvernement, il a minutieusement fait atterrir son projet en le présentant à l’avance à des auditoires choisis, attachant ainsi leur appui pour le grand jour. Il s’était même amusé à glisser quelques informations erronées ici et là afin d’identifier la provenance des inévitables fuites.

Tout un futé, le maire !

Prudence

Hélas, ça s’est gâté depuis. Convaincu de l’irréversibilité de sa victoire politique, Régis Labeaume l’échappe et se complaît dans une espèce d’arrogance satisfaite, balayant toutes les appréhensions du revers de la main.

On l’a vu se moquer de l’ingénieur Robert Vandewinkel ; il finasse avec le nombre de kilomètres de voie qui seront réservés au transport en commun ; il avoue ne pas vouloir s’avancer sur d’éventuelles expropriations pour éviter une mauvaise presse ; il explique s’être caché une réserve pour les dépassements de coûts, approche pourtant habituelle qu’on aurait pu expliquer dès le dévoilement du projet.

Le maire ferait bien d’être prudent. Son tramway n’est pas encore construit, le premier rail n’est pas encore proche d’avoir été posé. L’appui de 56 % au projet mesuré par un sondage SOM/Cogeco demeure fragile.

Pendant ce temps, Régis Labeaume semble plus engagé dans un élan d’autosatisfaction que dans un effort de conviction et de transparence. Tant et si bien que le maire travaille à mobiliser les légitimes inquiets à la place de ses opposants, en renforçant l’impression qu’il veut en passer une vite aux citoyens.

Le style Labeaume

Dernier événement en lice, Régis Labeaume lançant un « Pognez pas les nerfs » apporte peu aux commerçants soucieux de voir disparaître des cases de stationnement devant les locaux de l’entreprise qu’ils ont bâtie.

On connaît le style Labeaume et on l’apprécie, justement parce qu’il permet aux choses d’arriver. Le maire avait raison de dire récemment qu’on ne pouvait pas demander à « la bête » de s’adoucir sur commande.

Seulement, cette fois-ci, c’est du sérieux. Il s’agit du legs politique de Régis Labeaume, un politique expérimenté, qui est censé être encore capable d’apprendre.

Les petits commerçants ne sont pas des adversaires politiques, il ne sert à rien de les antagoniser. Aussi, l’ancien rédacteur de discours se permettra de proposer quelques lignes au maire, pour la prochaine fois.

« Je comprends les gens inquiets, et, pour tout dire, on savait qu’on devrait répondre à ces questions-là. Je veux leur dire de ne pas s’en faire. On a le temps pour bien faire les choses et on va s’organiser pour qu’ils sortent gagnants de ce projet-là. »

Ce serait plus constructif que de simplement leur dire de ne pas « pogner les nerfs ».