Le dôme du stade Canac passe le test

L’occupation du stade Canac dépassera les 3600 heures cette année, soit au moins huit fois ce qu’elle était dans le passé grâce à l’arrivée du dôme et du nouveau terrain synthétique. À un mois du grand démontage pour l’été, le gestionnaire parle d’un succès sur toute la ligne.

« C’est un succès pour une première année. On l’a vécue en ayant un hiver très difficile, alors c’est très rassurant », souligne le président des Capitales de Québec, Michel Laplante.

Verglas, chutes de neige, vents, écarts de température importants : dame Nature a donné quelques frousses aux responsables de l’endroit, concède l’homme de baseball. Comme lorsque la soufflerie, responsable de la pression et de la température à l’intérieur, pour faire fondre la neige sur le toit, a cessé de produire de la chaleur pendant une dizaine d’heures... en pleine tempête.

« Une petite affaire technique bien bien banale », a finalement constaté l’équipe du Complexe de baseball Victoria (CBV), l’organisme à but non lucratif responsable d’exploiter le stade. Le dôme, haut de 24 mètres, a tenu le coup.

Vendue comme étant solide par son manufacturier torontois, la structure a tenu ses promesses, affirme M. Laplante, qui fait partie du conseil d’administration de CBV. « C’est beaucoup d’ouvrage au départ, mais une fois que tout est ajusté, c’est parfait et c’est très confortable », dit-il.

Photo Pascal Huot

Beaucoup de jeunes

Le président des Capitales de Québec reçoit Le Journal sous le dôme du stade, entre deux sessions de baseball avec de jeunes adolescents. Depuis l’installation du terrain synthétique, à l’été, le stade ne dérougit pas, souligne-t-il. Il estime que la moitié des utilisateurs ont moins de 16 ans, « et ça, c’est le fun à voir ».

« On va dépasser probablement les 3600, 3700 heures d’occupation sur le synthétique incluant le dôme cette année, alors qu’avant, on était à 440 heures [...]. Il y a du monde de 8 h le matin jusqu’à 11 h le soir tous les jours », indique Michel Laplante.

Et les jeunes sportifs raffolent du dôme, confirme Geneviève Poitras, dont le fils est venu s’exercer ce matin-là. « C’est vraiment plus accessible et agréable. Les enfants, le mien en tout cas, ça y tente pas mal plus de venir jouer ici », lance-t-elle.

Anciennement, les jeunes devaient donc s’entraîner dans des locaux plus exigus à ExpoCité, explique cette maman, où l’on ne pouvait pas tenir de matchs complets durant l’hiver. Ce qu’il est désormais possible de faire au stade Canac.

Démontage

Pour CBV, l’heure sera bientôt au démontage du dôme, qu’il faut retirer pour accueillir les Capitales de Québec dès le 7 mai. « On est quand même assez anxieux parce qu’encore une fois, c’est une première », admet M. Laplante. Tout sera filmé pour permettre aux équipes d’apprendre de cette expérience et d’améliorer les procédures.

Le dôme du stade Canac

Coût de 1,3 M$

Hauteur de 24 mètres

7 jours prévus pour le démontage

jours prévus pour le démontage 70 mètres de long et 70 mètres de large

En place de la mi-octobre à la fin avri l.

à la l. 85 heures par semaine d'utilisation

Une initiative qui pourrait faire des petits

Ça se bouscule aux portes du dôme du stade Canac. La nouvelle installation a attiré la curiosité de nombreux promoteurs et décideurs, selon Michel Laplante, qui est convaincu que l’on verra apparaître d’autres dômes prochainement.

Le président des Capitales de Québec confirme qu’il y a eu des visites « par dizaines », et « pas juste pour de l’événementiel ». Plusieurs personnes seraient en effet « intéressées à copier le concept ».

Des maires et directeurs généraux de municipalités du Québec sont venus se renseigner, tout comme des directeurs d’écoles et de collèges.

Michel Laplante y va d’une prédiction ambitieuse. « Avec toutes les visites qu’on a eues, dans deux ans, dans la grande région de Québec, on ne sera pas le seul endroit avec un dôme. On parle de structures tellement moins coûteuses [qu’une infrastructure rigide] et maintenant qu’on passe le test, je pense qu’on va en voir un peu partout, et c’est tant mieux », croit-il.

Bientôt des spectacles ?

Michel Laplante raconte aussi comment plusieurs promoteurs de spectacles et d’événements ont montré de l’intérêt pour le stade tout juste revampé. Un premier concert-bénéfice au profit du baseball mineur se tiendra d’ailleurs le 25 mai prochain.

Le Complexe de baseball Victoria approche la question avec prudence. L’organisme « ne veut pas devenir un promoteur » et faire de l’ombre à sa mission principale : développer de nouveaux talents sportifs.

« Il faut garder un équilibre pour que si on fait des événements, ça rapporte des sous à l’organisation et ça nous permette de toujours garder les coûts les plus accessibles pour les jeunes », tranche M. Laplante.

« Un spectacle de temps en temps, ça donne de la visibilité à ce que l’on fait, donc on pense que ça fait partie de tout l’engrenage que l’on veut créer », précise-t-il.