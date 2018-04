Le film culte Une ligue en jupons aura sa série télé

Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas un poisson d’avril: le film culte Une ligue en jupons (A league of their own), qui a fait connaître la Ligue professionnelle de baseball féminin au grand public en 1992, devrait être porté à la télévision sous peu.

Ça aura pris 26 ans, mais les fans de baseball pourront retrouver leurs Peaches adorées.

La série sera adaptée du classique de Penny Marshall et sera coécrite par Abbi Jacobson (Broad City), et Will Graham (Mozart in the Jungle’s), selon les informations de Variety.

Commandée par Amazon et produite par Sony Pictures Television, la série d’épisodes d’une demi-heure sera disponible sur le site d’écoute en continu du géant américain de la distribution. Ni Sony Television ni Amazon n’ont accepté de commenter le projet pour l’instant, mais les auteurs se seraient déjà rencontrés à plusieurs reprises.

Courtoisie

Bien que comme dans le film de 1992 mettant en vedette Geena Davis et Tom Hanks, la série se concentrera sur les joueuses des Peaches de Rockford, il ne s’agira pas d’un copié-collé de l’histoire.

Ainsi, il nous faudra malheureusement dire nos adieux aux fameux personnages de Dottie, Kit, Marla et toutes les autres. Mais les fans seront heureux de suivre à nouveau les péripéties des Peaches alors qu’elles tiennent le fort du baseball professionnel avec la Ligue professionnelle de baseball féminin (All-American Girls Professional Baseball League) en pleine Guerre mondiale, en 1943.