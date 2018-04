Les antibiotiques et antiacides augmenteraient le risque d'allergie et d'asthme chez les bébés

Les bébés exposés à des antibiotiques ou à des médicaments antiacides utilisés contre les brûlements d'estomac lors des six premiers mois de leur vie seraient plus à risque de développer des allergies en vieillissant, montre une étude publiée dans le «Journal of American Medical Association».

Pour parvenir à ce résultat, des chercheurs de l'école de médecine Edward Hébert, dans le Maryland, ont analysé les informations de 792 130 bébés consignés entre 2001 et 2013 dans une vaste base de données. Du nombre, 60 209 (7,6 %) s'étaient fait prescrire des médicaments contre l'acidité de type antagoniste H2 et 13 687 (1,7 %) des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). Aussi, 131 708 (16,6 %) bébés avaient reçu des antibiotiques pendant leurs six premiers mois de vie.

Les enfants qui ont reçu des antagonistes H2 étaient 2,18 plus susceptible de développer une allergie alimentaire dans le futur, tandis que ceux qui ont reçu des IPP avaient un taux de risque 2,59 fois plus élevé. Les médicaments antiacides entraînaient aussi plus de risque de développer une allergie aux médicaments, de vivre un choc anaphylactique (une réaction allergique grave) ou de faire de l'asthme.

Du côté des antibiotiques, les bébés qui y avaient été exposés très jeunes présentaient un risque 2,09 fois plus élevé de faire de l'asthme et 1,51 fois plus élevé de vivre un choc anaphylactique.

«Cette étude s'ajoute aux preuves qui s'accumulent quant au fait que les agents qui perturbent le microbiome intestinal durant l'enfance peuvent augmenter le risque de développer des allergies», ont fait valoir les chercheurs dans l'étude.