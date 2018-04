Les producteurs de porcs du Québec pénalisés par la Chine

Les producteurs de porcs québécois sont malgré eux au centre d’une guerre commerciale qui pourrait saigner leur prix après l’ajout par la Chine dimanche d’une taxe de 25 % sur le porc américain.

« L’imposition de tarif sur le porc américain aura un effet négatif à court terme pour les éleveurs de porcs québécois. La formule d’établissement du prix du porc au Québec se base sur le marché américain », a prévenu le porte-parole des Éleveurs de porcs du Québec Merlin Trottier-Picard par courriel.

La Chine ne digère toujours pas les taxes sur les importations d’acier et d’aluminium de Donald Trump. Elle a donc contre-attaqué en imposant une taxe de 15 % et 25 % sur 128 produits américains, équivalant à plus de trois milliards $, dont les noix, les fruits secs... et le porc.

Prix américain

Or, le prix du porc québécois est basé sur le prix américain discuté à la Bourse de Chicago. Résultat, il sera frappé de plein fouet par les tarifs imposés au cours des prochains jours et prochaines semaines par Pékin.

Mince consolation toutefois, les producteurs québécois pourraient profiter du fait que la Chine boude la viande américaine... pour tenter de prendre leur place là-bas, mais ça ne sera pas chose facile, estime Merlin Trottier-Picard.

« Nous évoluons dans un marché international fortement intégré et hautement compétitif de sorte que les autres pays exportateurs de porcs en Europe et ailleurs dans le monde seront également très actifs », résume-t-il.

Du côté du transformateur Olymel, on préfère prendre le temps d’analyser l’impact de ces nouveaux tarifs avant de se prononcer. Rappelons que fin février, son PDG Réjean Nadeau avait dit au Journal qu’il s’apprêtait à ouvrir un premier bureau en Chine.

Bonne nouvelle

Pour Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), les compagnies d’ici pourraient tout de même tirer leur épingle du jeu dans le bras de fer entre Pékin et Washington.

« Ça laisse de la place pour certains produits canadiens et québécois. Je pense, par exemple, au porc. Oui, ça peut avoir un impact positif sur certaines exportations », observe-t-elle.

Seule ombre au tableau, et non la moindre, Mme Hébert est persuadée que le président américain Donald Trump n’acceptera pas longtemps de voir les produits canadiens prendre la place des produits américains en Chine.

« Qu’est-ce que ça va provoquer comme réaction chez notre imprévisible voisin du Sud ? Ça reste à voir », conclut-elle.