L’hiver revient hanter la capitale et le Québec

La pelle sera de circonstance dans la région de Québec et dans l’est de la province, mardi, avec l’arrivée d’un vigoureux système météo.

Pluie, neige, vents, verglas : c’est tout un cocktail météo qui s’apprête à s’abattre sur la province.

Dans la région de la Capitale-Nationale, les accumulations de neige pourraient dépasser 15 cm jusqu’à demain, ont signalé les météorologues d’Environnement Canada dans un avis de « tempête hivernale ».

« Ça risque de ne pas être beau mercredi matin à Québec. Il pourrait y avoir du verglas et de la poudrerie à cause des forts vents du nord-est », prévient le météorologue Gilles Brien.

Les précipitations seront d’abord sous forme de neige fondante ou de pluie, mardi, alors que le mercure doit grimper à 4 °C. La tempête devrait s’intensifier en soirée. Un épisode de pluie verglaçante est possible.

« La visibilité sera réduite localement dans la poudrerie après le début de la neige plus soutenue », met aussi en garde Environnement Canada.

L’est de la province, Charlevoix et le Saguenay peuvent aussi s’attendre à des chutes de neige d’environ 15 cm de neige. En Beauce, on prévoit de 5 à 10 cm de neige la nuit prochaine.

Ailleurs, c’est plutôt le parapluie qu’il faudra sortir. Montréal recevra une trentaine de millimètres de pluie.

En avril, ne te découvre pas d’un fil

Gilles Brien note que les températures sont étonnamment fraîches pour cette période de l’année. Le mercure restera en effet quelques degrés sous les normales au moins jusqu’au week-end.

Mais l’hiver qui s’étire n’a étonnamment pas que des inconvénients.

« Le temps froid ralentit le débit des rivières. Si ça continue comme ça, on ne risque pas de connaître des inondations historiques comme l’année dernière », mentionne le météorologue.

Recevoir de la neige en avril au Québec n’a rien de surnaturel. Reste que le printemps se fait tardif cette année, constate Gilles Brien. « Le climat est bizarre cette année. On a enregistré des records de chaleur au pôle Nord et il a neigé à Nice et à Rome », ironise-t-il.

– Avec la collaboration d’Étienne Paré, Le Journal de Montréal