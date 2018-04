Mais qui êtes-vous?

Comme une lectrice, Agnès D., nous ne pouvons que déplorer l’usage abusif des termes quarantenaire et cinquantenaire pour désigner une personne qui a quarante ans ou cinquante ans. Vous avez 50 ans ? Vous n’êtes pas un cinquantenaire, mais un quinquagénaire. Le mot cinquantenaire s’emploie surtout comme nom masculin désignant le cinquantième anniversaire d’un événement. Vous avez entre 40 et 49 ans ou entre 60 et 69 ans ? Vous êtes un quadragénaire ou un sexagénaire. Pour les tranches d’âge de 70 à 79 ans et de 80 à 89 ans, on utilise les termes septuagénaire et octogénaire. Et on compte de plus en plus de nonagénaires. Mais voilà que, ignoré par la plupart des ouvrages autrement que pour désigner ce qui dure depuis trente ans, le mot trentenaire a vu sa définition s’élargir. Marie-Philippe a 39 ans. C’est une trentenaire. Pourquoi pas une trigénaire ? Question sans réponse. Et vous qui avez entre 20 et 29 ans, vous n’êtes rien ni personne ? Pas de malaise, le terme vingtenaire est en train de naître !