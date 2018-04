Les Remparts forcent la tenue d'un septième match

Un septième et ultime match sera nécessaire dans la série opposant les Islanders de Charlottetown et les Remparts de Québec. Il sera joué mardi soir au Centre Vidéotron.

Lundi soir, devant une foule de 7760 spectateurs, les Diables rouges ont évité l’élimination à l’aide d’une victoire de 5-2.

Benjamin Gagné, Christian Huntley Pascal Laberge ont marqué les buts des Québécois à la régulière. Olivier Garneau et Matthew Boucher ont tiré la rondelle dans une cage désertée par son protecteur.

Derek Gentile et Sam King ont répliqué pour les représentants de l’Île du Prince-Édouard.

Le vétéran gardien Antoine Samuel a été plus affairé que son vis-à-vis Matthew Welsh.

Les Remparts (2 en 28 durant cette série) ont compté une fois en cinq avantages numériques, freinant une séquence de 0 en 21 au début de la 2e période.

Les protégés de Philippe Boucher ont toutefois annulé cette rare réussite quand ils ont permis à leurs rivaux de lever les bras durant un désavantage numérique. Les Islanders ont également été un en cinq avec l’avantage d’un patineur.

À noter que les deux formations en seront à un quatrième match en cinq jours lorsqu’elles sauteront sur la patinoire mardi.

Deux autres séries se règleront à l’aide d’un septième match et ce sera la première fois depuis 2004 qu’autant de matchs 7 sont nécessaires durant la première ronde.

Samuel Solide

Les Québécois n’ont pas connu un départ canon. Loin de là, les visiteurs prenant les devants par 9-1 aux lancers durant les huit premières minutes du match. Antoine Samuel a sauvé la mise plus souvent que souhaité.

Pascal Aquin a offert une première supériorité numérique aux Remparts quand il a fait embrasser la rampe à Louis-Filip Côté et jeté les gants pour engager le combat avec Sam Dunn. Le vétéran défenseur des Rouges n’a pas mordu à l’hameçon. Québec a prolongé à 21 sa séquence noire sans but à cinq contre quatre.

Matthew Welsh a ensuite volé un but à Philipp Kurashev qui avait été oublié sur le perron de l’enclave par la défensive des Insulaires.

Puis, Olivier Desjardins a solidement mis en échec Jesse Sutton au centre de la patinoire. L’action s’est poursuivie dans le territoire de Charlottetown. Une infraction était pendante quand Matthew Grouchy a repéré Benjamin Gagné dans la zone payante etm à l’aide d’un lancer sur réception, Gagné a fait 1-0 Québec.

Enfin un but en avantage numérique

À l’aide d’un lancer précis, Christian Huntley a marqué dès la 35e seconde de la deuxième période. Il s’agissait du premier but des Remparts en avantage numérique en 22 tentatives. Les Islanders ont également profité d’un épisode à cinq contre quatre pour effacer leur zéro au tableau. Dès les premières secondes de la punition à Matthew Boucher (coude au visage de Hunter Drew), Derek Gentile a secoué les filets à l’aide d’un lancer des poignets.

En fin de période, Pascal Laberge a de nouveau offert une supériorité numérique aux visiteurs quand il a été reconnu coupable d’un accrochage profondément en zone ennemie. Le genre de punitions qui font pester les entraineurs.

Un plomb de Laberge

Dès sa sortie du banc, Laberge a été repéré par Boucher. Fonçant à vive allure, Laberge a décoché un boulet et c’était 3-1 Québec.

Les Islanders ont ensuite été surpris avec un surplus d’effectifs mais Sam King, après s’être défait du marquage de Christian Huntley, a pu récupérer son retour de lancer et pousser la rondelle derrière Samuel.

Laberge a de nouveau pris place au banc des puntitions après avoir donné un coup de bâton sur celui de Pascal Aquin.

L’avantage des Islanders a pris fin après 59 secondes puisque Aquin a rejoint Laberge pour un bâton élevé sur Andrew Picco.

Les Islanders déjà concentrés sur le match ultime

Même si les Islanders ont tenu leur bout durant toute la rencontre, le résultat au son de la sirène les forçait déjà à tourner la page et à s’attaquer au match ultime qui aura lieu dès ce soir.

«On s’est préparés à cela depuis longtemps. On a un plan d’entraînement, de récupération, de nutrition toute la saison et si personne n’est excité de jouer un match sept dans une atmosphère semblable, il y a un problème. Je suis convaincu que nos gars sont excités. Notre plus gros défi sera de s’apaiser et d’avoir une bonne nuit de sommeil», a convenu l’entraîneur-chef Jim Hulton.

Les visiteurs ont amorcé la rencontre en lion. À un certain moment, les Insulaires menaient par 10-1 au chapitre des tirs avant que le succès de Benjamin Gagné en fin d’engagement initial ne freine leurs ardeurs.

«J’ai aimé le départ de mes joueurs et leur match dans l’ensemble. Ils ont travaillé pendant 60 minutes et leurs trois buts [contre le gardien] étaient d’excellents tirs. Laberge y est lancé d’un tir de professionnel, le but en désavantage numérique était à côté du poteau. On a été avec eux tout le match et j’ai hâte à demain.

«C’est excitant! En début de saison, quand tout le monde nous voyait 18e, on aurait pris avec plaisir un match numéro sept. On ne l’a pas eu facile de toute la saison. Cette série est incroyable et plusieurs s’attendaient à ce que ça aille en six ou sept rencontres», a renchéri Hulton.

Aquin s’en veut

Si les deux formations ont obtenu cinq fois l’occasion de se faire valoir sur le jeu de puissance, l’attaquant Pascal Aquin a eu en masse le temps d’apprendre à connaître les officiels mineurs en écopant de quatre pénalités mineures.

Les Islanders évoluaient d’ailleurs en avantage numérique en troisième alors qu’ils tiraient de l’arrière par 3-2 quand le vétéran de 20 ans a été chassé pour un bâton élevé à l’endroit d’Andrew Picco, privant ses coéquipiers de précieuses minutes dans le territoire adverse. Après le match, Aquin a fait son mea-culpa devant les journalistes.

«C’était une mauvaise pénalité en fin de rencontre et je prends le blâme, a-t-il lâché. Ce fut un très bon match. On savait qu’ils allaient rebondir de cette façon devant leurs partisans, et de notre côté, on va revenir plus forts.»

Pour Aquin, que son équipe à l’étranger pour disputer le match le plus important de la confrontation, ce soir, cela ne change rien. «Ça ne nous désavantage pas et on se concentre pour demain (ce soir)», s’est-il contenté de répondre.

– Avec la collaboration de Roby St-Gelais