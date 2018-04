Un espoir du CH au Frozen Four

L’organisation du Canadien est si mal en point que ni le grand club, ni le Rocket de Laval, ni le Beast de Brampton ne participeront aux séries éliminatoires. Néanmoins, l’un de ses espoirs pourrait faire les frais d’une grande finale au cours du week-end.

Capitaine des Fighting Irish de l’Université Notre Dame, Jake Evans participera au Frozen Four, dernière étape permettant de déterminer le champion national de la NCAA.

Pour espérer atteindre la ronde ultime, Evans et ses coéquipiers devront d’abord se défaire des Wolverines du Michigan. L’autre demi-finale opposera les Buckeyes d’Ohio States aux Bulldogs de Minnesota-Duluth.

« Le département des sports attire beaucoup l’attention cette semaine. Dimanche, l’équipe féminine de basketball a remporté le championnat national [sur un tir de trois points réussi à la toute dernière seconde]. C’est un moment très excitant pour tout le monde. On espère poursuivre dans la même veine », a raconté le centre droitier de 21 ans, en entrevue au Journal de Montréal.

Bâtir sur une déception

Les chances de succès de la formation basée à South Bend, dans l’Indiana, sont bonnes. En plus d’avoir terminé au premier rang de la Conférence Big 10 grâce à un dossier de 27-9-2, la grande majorité de ses joueurs sont des vétérans ayant déjà l’expérience de cette compétition.

L’an dernier, Notre Dame s’était inclinée 6 à 1 en demi-finale contre les Pioneers de l’Université de Denver, les éventuels champions du tournoi.

« Ce fut une défaite très décevante. Toutefois, on s’est remis au travail très rapidement. On a réalisé à quel point nous étions près du but et ce que nous aurions pu faire de plus pour remporter les grands honneurs, a raconté Evans, rappelant que Minnesota-Duluth, les finalistes de l’an dernier, seront également bien nantis au niveau de l’expérience.

« Cette déception nous a beaucoup aidés cette saison. Nous nous en sommes servis comme motivation. Nous voulions vivre cette expérience de nouveau et obtenir une occasion de nous racheter », a ajouté le Torontois.

Une expérience avec Équipe Canada

Sur le plan personnel, Evans a profité de cette campagne pour terminer au sommet des pointeurs de sa formation avec une récolte de 42 points (11 buts, 31 passes) en 42 rencontres.

« Chaque saison, j’ai tenté d’améliorer certains aspects de mon jeu. Cette année, je voulais être celui sur qui l’équipe pouvait compter pour la contribution offensive. Je me suis également concentré beaucoup sur les mises en jeu et sur ma fiabilité en défense », a-t-il énuméré.

Une tenue qui lui a permis d’être élu au sein de la première équipe d’étoiles de la conférence. Un honneur venant s’ajouter à l’invitation qu’il a reçue, en décembre, pour représenter le Canada à la Coupe Spengler. Un tournoi remporté par les représentants de l’unifolié.

« Jouer pour son pays est une expérience unique. En plus, j’ai pu côtoyer des joueurs qui ont connu des carrières intéressantes dans la LNH. J’ai beaucoup appris à leurs côtés. En plus, on nous avait dit qu’il s’agissait d’une dernière audition pour les Jeux olympiques. Ça rendait l’expérience encore plus excitante », a expliqué Evans, blanchi en quatre matchs.

Bientôt en négociations

Bref, cette saison a démontré que l’étudiant a connu une progression fulgurante pour un joueur sélectionné au 7e tour (207e rang du repêchage de 2014).

D’ailleurs, aussitôt que la saison d’Evans sera terminée, le Canadien devra tenter de s’entendre avec ce dernier s’il ne veut pas perdre ses droits sur lui.

Au cours des dernières saisons, on a vu quelques joueurs universitaires dans la situation d’Evans lever le nez sur la formation qui les avait repêchés dans le but de tester leur valeur sur le marché des joueurs autonomes.

Evans serait surpris que cette situation s’applique à lui.

« On ne peut jamais être certain de rien. Cependant, le Canadien est l’équipe qui m’a donné ma première chance. J’en suis reconnaissant, a souligné Evans. Chaque saison, ils sont venus me voir jouer à quelques occasions et Rob Ramage [entraîneur du développement des joueurs] me téléphone chaque semaine. »

Au terme du week-end, ce sera donc à Marc Bergevin de jouer.