Une hausse de trois places pour Eugenie Bouchard

La Québécoise Eugenie Bouchard a grimpé de trois échelons pour passer à la 111e place du classement mondial du tennis féminin mis à jour lundi.

Celle ayant été incapable de se qualifier au tableau principal du tournoi de Miami demeure bien loin de la Roumaine Simona Halep, toujours au sommet de la hiérarchie de son sport. Les positions 2 à 5 sont occupées par la Danoise Caroline Wozniacki, l’Espagnole Garbine Muguruza, l’Ukrainienne Elina Svitolina et la Lettone Jelena Ostapenko.

Championne en Floride, l’Américaine Sloane Stephens est neuvième.

La Montréalaise Françoise Abanda a perdu cinq rangs et se retrouve 129e. Aleksandra Wozniak et Charlotte Robillard-Millette sont respectivement 321e et 628e.

Raonic grimpe encore

Chez les hommes, l’Ontarien Milos Raonic est désormais 22e, en hausse de trois crans. Avant sa présence en demi-finale au tournoi d’Indian Wells, le puissant serveur était 38e. Il a continué son bon travail en atteignant les quarts à Miami.

L’Espagnol Rafael Nadal a dépassé le Suisse Roger Federer en tête du classement. Le Croate Marin Cilic, l’Allemand Alexander Zverev et le Bulgare Grigor Dimitrov suivent.

Chez les autres représentants de l’unifolié, Denis Shapovalov et Vasek Pospisil sont dans l’ordre 45e et 75e. Félix Auger-Aliassime est 185e après avoir perdu trois places. Il se trouve derrière Peter Polansky (126e) et Filip Peliwo (169e), entre autres.