Vol qualifié dans un dépanneur de Saint-Roch

Un homme armé a fait irruption dans un dépanneur du quartier Saint-Roch, lundi soir, avec l'intention d'y commettre un vol. Heureusement, il n’y a eu aucun blessé.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Selon le Service de police de la Ville de Québec, le suspect s’est présenté au commerce du 297, rue du Pont un peu après 20 h 30.

Photo Agence QMI, Guy Martel

L’homme âgé de 33 ans a menacé le commis à l’arme blanche en exigeant le contenu de la caisse. L’employé a toutefois refusé d’obtempérer. Le malfaiteur a pris la fuite sans argent.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Les policiers l'ont moins de quinze minutes plus tard, sur la même rue. Il a été arrêté pour tentative de vol qualifié et bris de conditions, puis placé en détention. On ne déplore aucun blessé.