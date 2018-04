11 mannequins qui brillent par leurs différences

De plus en plus de grandes marques osent la diversité lorsqu’il est temps de choisir leurs mannequins. C’est presque devenu un must d’avoir des top-modèles qui brisent les conventions lors des défilés.

Certains mannequins jouent de leurs caractéristiques physiques pour défendre une cause et défaire les standards de beauté habituels.

Voici 11 mannequins qui nous inspirent et qui restent eux-mêmes dans un monde de la mode où il est souvent difficile de s’accepter.

1. Amy Deanna

Une publication partagée par Amy🌹 (@amy.deanna) le 9 Févr. 2018 à 8 :08 PST

La nouvelle égérie de CoverGirl est atteinte de vitiligo, une maladie qui dépigmente la peau et crée des taches blanches un peu partout sur le corps.

Dans la campagne publicitaire, elle choisit d’ailleurs deux teintes de fond de teint pour ne pas cacher sa condition.

2. Lauren Wasser

Une publication partagée par Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) le 29 Mars 2018 à 11 :56 PDT

La survivante du syndrome du choc toxique a dû se faire amputer la jambe droite en 2012 et puis la jambe gauche il y a quelques mois. Malgré tout, elle continue sa carrière de mannequin en mettant de l’avant ses prothèses!

3. Madeline Stuart

Une publication partagée par Madeline Stuart Official (@madelinesmodelling_) le 27 Mars 2018 à 8 :25 PDT

La jeune mannequin de 21 ans s’est fait connaître en défilant à la Semaine de la mode de New York en 2015.

Atteinte du syndrome de Down (trisomie 21), ça ne l’a pas empêché en 2017 de présenter sa première collection de vêtements «21 Reasons Why», faisant référence à sa condition.

4. Valentina Sampaio

Une publication partagée par Valentina Sampaio (@valentts) le 1 Sept. 2017 à 8 :56 PDT

La belle Brésilienne est connue comme étant la première transgenre à faire la couverture du magazine Vogue, en mars 2017 à Paris.

Depuis, le Brésil la considère comme l’égérie du mouvement LGBTQ dans leur pays. Elle est nouvellement ambassadrice pour L'Oréal Paris.

5. Joby Bach

Une publication partagée par pow·er·house· (@jobybach) le 3 Avril 2018 à 4 :02 PDT

Oeuvrant dans le milieu du mannequinat depuis plusieurs années, la mannequin québécoise est convaincue qu’il est possible de percer dans le domaine même si vous n'êtes pas «mince comme un pique».

C’est pourquoi elle a décidé de fonder en 2017 St-Germains Models, une agence de mannequins faisant valoir les modèles «taille plus». Une femme inspirante!

6. Tess Holliday

Une publication partagée par Tess💥 (@tessholliday) le 5 Mars 2018 à 11 :13 PST

Si une mannequin taille plus soulève les passions, c’est bien elle. Avec une taille 22 et ses 5 pieds trois, elle défend corps et âme l’acceptation de soi et le féminisme.

Elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense et ce n’est pas pour rien qu’elle cumule les millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Dernièrement, elle a fait parler d’elle lorsqu’elle a expliqué sa dépression post-partum, après avoir mis au monde son deuxième enfant.

7. Simone Thompson alias Slick Woods

C’est la mannequin androgyne préf de Rihanna! Elle a fait notamment partie de sa première campagne de rouge à lèvres Fenty Beauty.

Celle que l’on surnomme Slick Woods, a fait ses premières apparitions lors du lancement de la collection de la marque Yeezy de Kanye West.

Depuis, son crâne rasé, sa craque de dents et ses tatouages la différencient dans le monde de la mode.

8. Diandra Forrest

Une publication partagée par Diandra Forrest (@diandraforrest) le 16 Févr. 2018 à 2 :18 PST

La mannequin afro-américaine est la première femme albinos à devenir le visage d’une campagne beauté, celle de Wet & Wild.

Modèle depuis l’âge de 18 ans, elle se bat depuis 9 ans pour ne pas être seulement considérée comme une mannequin albinos et veut être reconnue comme toutes les femmes du milieu.

9. Jillian Mercado

Une publication partagée par Jillian Mercado (@jilly_peppa) le 10 Oct. 2017 à 3 :22 PDT

Atteinte de dystrophie musculaire, Jillian est l’une des rares mannequins à faire carrière en fauteuil roulant.

Elle a d’abord été le visage de Diesel en 2013, puis a fait partie de la campagne de marchandises de Beyoncé en 2016.

Depuis, elle roule sa bosse avec IMG Models, l’une des plus grandes agences de mannequins au monde.

10. Sophia Hadjipanteli

Une publication partagée par Sophia Hadjipanteli 🌼☠️🌸 (@sophiahadjipanteli) le 7 Mars 2018 à 6 :22 PST

C’est lors d’un voyage que la belle mannequin décide d’arrêter de s’épiler l'entre-sourcils.

Partageant des photos de son nouveau style avec le #UnibrowMovement (mouvement du monosourcil), elle devient un phénomène web.

11. Arvida Byström

Une publication partagée par arvida byström (@arvidabystrom) le 25 Sept. 2017 à 6 :46 PDT

La Suédoise de 26 ans s’est fait connaître en 2017 lorsqu’elle a participé à la campagne d’Adidas arborant une robe à corset avec les jambes poilues. La publicité a fait le tour du web!

Depuis, elle défend fermement le féminisme en faisant valoir que l’on peut être femme en acceptant ses poils, ses boutons et ses menstruations.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!