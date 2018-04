Brendan Gallagher gagne la coupe Molson

L'attaquant du Canadien de Montréal Brendan Gallagher est le récipiendaire de la coupe Molson pour 2017-2018, a annoncé l'organisation, mardi.

Avec 30 points au classement et quatre présences parmi les étoiles d’un match, le natif d'Edmonton a devancé l’attaquant Jonathan Drouin (20) et le gardien Antti Niemi (18). Il a mis la main ce trophée pour la première fois de sa carrière, en plus de remporter le dernier segment de la campagne (celui de mars-avril). Il s’agit pour lui d’un deuxième honneur mensuel cette saison.

Gallagher est l'un des cinq joueurs de l’équipe à avoir disputé les 79 matchs des siens jusqu'ici. Il a atteint le plateau des 30 buts et des 50 points pour la première fois dans la Ligue nationale. Le patineur de 25 ans occupe le premier rang du club avec huit buts en avantage numérique (à égalité avec Alex Galchenyuk) et quatre filets gagnants (ex aequo avec Drouin et Max Pacioretty).

En mars-avril, le numéro 11 a eu le meilleur sur Galchenyuk, Artturi Lehkonen et Niemi. Durant cette période, il a totalisé 14 points, dont neuf filets.

Cette année, le classement de la coupe Molson accorde trois points pour une première étoile, deux points pour une deuxième étoile et un point pour une troisième étoile. Gallagher a reçu la première à quatre occasions depuis le début du calendrier régulier qui se terminera samedi.