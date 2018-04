Changements majeurs dans les mineures

Le baseball mineur est le meilleur laboratoire pour mettre à l’essai divers règlements qui auraient pour but d’accélérer le déroulement d’un match.

Et cette saison, les autorités du baseball mineur, qui regroupe toutes les filiales des clubs majeurs, ont adopté quelques changements majeurs. Alors, si durant vos vacances vous décidez de visiter quelques stades où évoluent des équipes de calibre A, AA ou AAA, voici ce à quoi vous devez vous attendre.

Si vous vous rendez par exemple à Buffalo, où évolue la filiale AAA des Blue Jays, vous constaterez que les visites d’un gérant, instructeur, receveur ou tout autre joueur au monticule sont limitées à six au cours des neuf premières manches. Par contre, dans un match au niveau AA, le nombre de visites permises est de huit. Dans un match de calibre A, il est de 10.

De plus, dans le but d’éviter qu’un match s’éternise en prolongation, le baseball mineur a décidé d’imiter le baseball international. Ainsi, la 10e manche s’amorce avec un coureur posté au deuxième coussin. L’identité de ce coureur est déterminée par la position du premier frappeur prévu pour cette manche. Ce coureur est celui qui précède normalement le joueur qui doit se présenter au bâton, ou encore un coureur suppléant.

Le lanceur chronométré

Si jamais ce joueur est un coureur suppléant, celui qu’il remplace ne pourra revenir au jeu, advenant que le match se poursuive par la suite.

Pour les besoins des marqueurs officiels, disons que la présence du coureur au deuxième but est considérée comme étant le résultat d’une erreur, sans pour autant que l’équipe défensive soit débitée d’une bévue. Et si le coureur devait marquer un point, la moyenne de points mérités du lanceur n’en sera pas affectée.

Le principal changement est celui du temps alloué au lanceur pour effectuer un lancer. Un chronomètre est installé dans le stade et celui-ci se met en marche une fois que le lanceur est en possession de la balle et qu’il se trouve sur la terre battue du monticule, que le receveur est dans son rectangle derrière le marbre et que le frappeur se trouve dans le rectangle de terre battue.

S’il n’y a personne sur les coussins, le délai permis pour le lanceur est de 15 secondes et s’il y a des coureurs sur les buts, le délai est de 20 secondes. Si le lanceur ne respecte pas ce délai, l’arbitre accorde une balle au frappeur tandis que si le frappeur ne prend pas place dans son rectangle alors qu’il ne reste que sept secondes au chronomètre, l’arbitre le pénalise d’une prise.

Mollo dans les majeures

Vous trouvez cela compliqué ? Moi, oui.

Mais le baseball mineur est le meilleur endroit pour vérifier s’il est vraiment possible de mettre ces règlements en application ou s’ils doivent être modifiés.

Et dans les majeures ?

Dans le baseball majeur, toutefois, on y va plus mollo, du moins pour cette saison.

On a décrété que le nombre de visites au monticule durant un match de neuf manches est limité à six tandis que la durée des messages publicitaires, entre les manches, est écourtée.

Cette durée sera de 2 min 5 s lors des matchs télévisés localement, de 2 min 25 s lors d’un match télévisé à la grandeur du pays et de 2 min 55 s lors des matchs éliminatoires.

Retour de la voiturette ?

Le chronomètre sera seulement utilisé pour l’entrée en scène d’un releveur. On pourrait assister au retour de la voiturette de golf pour conduire le lanceur de l’enclos au monticule, au lieu de le voir se traîner les pieds pour s’y rendre.

Il est souhaitable que les autorités du baseball majeur insistent pour que les arbitres appliquent rigoureusement le règlement qui force le frappeur à toujours avoir au moins un pied dans son rectangle lorsqu’il est au bâton.

Enfin, il faudrait exiger que les officiels qui étudient les reprises avant de rendre une décision sur un jeu controversé le fassent plus rapidement que par le passé. Un délai de deux minutes est inacceptable.

Il existe suffisamment d’angles pour analyser chaque jeu et en mode super ralenti pour que le processus soit rapide.

L’ADN chez les Blue Jays