Comme Roy et Théodore

Nous assistons à l’une des luttes les plus corsées de l’histoire pour l’obtention du trophée Vézina, de quoi nous rappeler le duel entre José Théodore et Patrick Roy en 2001-2002. Chacun avait récolté 105 points dans les votes, mais Théodore l’avait emporté avec 15 votes de première place contre 12 pour Roy.

La différence aujourd’hui, c’est qu’il y a quatre gardiens impliqués dans la course, soit notre meneur au classement, Connor Hellebuyck (Jets), ainsi que Sergei Bobrovsky (Blue Jackets), Pekka Rinne (Predators) et Andrei Vasilevskiy (Lightning). Que décideront les 31 directeurs généraux ?

L’an dernier, Bobrovsky avait gagné le Vézina haut la main avec 25 votes de première place. En 2015 et 2016, Carey Price et Braden Holtby avaient aussi dominé le concours avec respectivement 27 et 26 votes. La lutte avait été plus corsée en 2011, 2012 et 2013 alors que Tim Thomas, Henrik Lundqvist et Bobrobsky n’avaient récolté que 17 votes. En 2014, Tuukka Rask avait gagné avec 16 votes.

Il faut remonter à 2007 et 2008 pour relever les luttes les plus corsées des 10 dernières années. Dans les deux cas, Martin Brodeur avait eu le dernier mot avec 16 et 15 votes, respectivement, contre 14 pour Roberto Luongo en 2007 et 13 pour Evgeni Nabokov en 2008.

Chutes de Rinne et Vasilevskiy

Lors de la Semaine sainte, Rinne (3e) et Vasilevskiy (4e) ont tous les deux chuté, perdant deux rangs chacun au classement. Dans le cas de Vasilevskiy, sa deuxième moitié de saison ressemble à un long chemin de croix. Il domine toujours dans la colonne des victoires (42).

Il a subi deux défaites, la semaine dernière, allouant un total de sept buts sur 54 tirs aux Bruins et aux Predators, et son taux d’efficacité a baissé sous le seuil d’excellence de ,920.

Rinne, qui a connu une deuxième moitié de saison du tonnerre, a subi le crochet après avoir alloué six buts aux Sabres, donc cinq en deuxième période, samedi. Il avait pris la tête de notre classement pour la première fois, la semaine dernière.

Bobrovsky n’a que 36 victoires au compteur, mais il a le vent dans les voiles et, surtout, il a été dominant dans le sprint final. Il a fait la différence.

Constance de Hellebuyck

Sans tambour ni trompette, le jeune Hellebuyck (Jets) a été un modèle de constance au fil de la saison, et ce, même s’il a joué dans 64 rencontres. Il n’a perdu deux matchs d’affilée qu’à deux reprises. Son taux d’efficacité n’a jamais baissé sous le seuil de ,919 et son pire classement hebdomadaire a été le 13e rang.

Donc, qui gagnera le trophée Vézina ? Bobrovsky n’aura pas assez de victoires pour garder son trophée et le taux d’efficacité de Vasilevskiy sera trop faible. Ça se jouera donc entre Rinne et Hellebuyck, mais leurs statistiques sont quasi identiques. La dernière semaine est donc capitale.

Citation de la semaine

Le comptable le plus connu de Chicago est désormais, Scott Foster. Quelle histoire ! Ce gardien amateur d’urgence a stoppé les sept tirs des Jets de Winnipeg auxquels il a fait face en troisième période, jeudi, pour préserver une victoire de 6 à 2 des Hawks. Il a réalisé quelques arrêts spectaculaires et les journalistes n’en avaient que pour lui après le match.

Fraser a totalement éclipsé dans les médias le 1000e match dans la LNH du défenseur Brent Seabrook.

« Ça résume ta carrière », a lancé Patrick Sharp à Seabrook après le match. Ce dernier a toujours joué dans l’ombre des Duncan Keith, Patrick Kane, Jonathan Toews, Corey Crawford et compagnie.

CLASSEMENT COMPLET

Classement | Prénom Nom | Équipe | Points

1 Connor Hellebuyck | WPG | 10666

2 Sergei Bobrovsky | CBJ | 10646

3 Pekka Rinne | NSH | 10646

4 John Gibson | ANA | 10639

5 Andrei Vasilevskiy | TBL | 10629

6 Frederik Andersen | TOR | 10619

7 Jonathan Quick | LAK | 10606

8 Marc-Andre Fleury | VEG | 10542

9 Henrik Lundqvist | NYR | 10538

10 Devan Dubnyk | MIN | 10504

11 Antti Raanta | ARI | 10500

12 Martin Jones | SJS | 10495

13 Mike Smith | CGY | 10485

14 Semyon Varlamov | COL | 10480

15 Tuukka Rask | BOS | 10455

16 Jacob Markstrom | VAN | 10451

17 Cam Talbot | EDM | 10436

18 Jimmy Howard | DET | 10429

19 Ben Bishop | DAL | 10427

20 Roberto Luongo | FLA | 10387

21 Jaroslav Halak | NYI | 10362

22 Robin Lehner | BUF | 10354

23 Carter Hutton | STL | 10350

24 Corey Crawford | CHI | 10347

25 Philipp Grubauer | WSH | 10340

26 Jake Allen | STL | 10338

27 Braden Holtby | WSH | 10338

28 James Reimer | FLA | 10310

29 Matt Murray | PIT | 10293

30 Craig Anderson | OTT | 10292

31 Keith Kinkaid | NJD | 10256

32 Darcy Kuemper | ARI | 10252

33 Cory Schneider | NJD | 10250

34 Carey Price | MTL | 10249

35 Brian Elliott | PHI | 10239

36 Jonathan Bernier | COL | 10228

37 Cam Ward | CAR | 10198

38 Kari Lehtonen | DAL | 10180

39 Anton Khudobin | BOS | 10175

40 Aaron Dell | SJS | 10159

41 Petr Mrazek | PHI | 10148

42 Anton Forsberg | CHI | 10140

43 Mike Condon | OTT | 10072

44 Chad Johnson | BUF | 10000

45 Scott Darling | CAR | 9993

46 Juuse Saros | NSH | 10301

47 Curtis McElhinney | TOR | 10291

48 Ryan Miller | ANA | 10261

49 Alex Stalock | MIN | 10150

50 Antti Niemi | MTL | 10132

51 Malcolm Subban | VEG | 10097

52 Michal Neuvirth | PHI | 10094

53 Tristan Jarry | PIT | 10079

54 Ondrej Pavelec | NYR | 10045

55 Anders Nilsson | VAN | 10038

56 Charlie Lindgren | MTL | 10011

57 David Rittich | CGY | 9971

58 Thomas Greiss | NYI | 9946

59 Joonas Korpisalo | CBJ | 9920

60 Jeff Glass | CHI | 9885

61 Scott Wedgewood | ARI | 9881

62 Louis Domingue | TB | 9851

63 Maxime Lagace | VEG | 9550

64 Oscar Dansk | VEG | 10306

65 Ken Appleby | NJD | 10213

66 Andrew Hammond | COL | 10213

67 Linus Ullmark | BUF | 10166

68 Alexandar Georgiev | NYR | 10117

69 Jack Campbell | LAK | 10081

70 Reto Berra | ANA | 10073

71 Christopher Gibson | NYI | 10009

72 Casey DeSmith | PIT | 9995

73 Harri Sateri | FLA | 9984

74 Steve Mason | WPG | 9964

75 Michael Hutchinson | WPG | 9894

76 Alex Lyon | PHI | 9878

77 Jean-Francois Berube | CHI | 9806

78 Al Montoya | EDM | 9795

79 Jon Gillies | CGY | 9741

80 Adin Hill | ARI | 9721

81 Collin Delia | CHI | 9709

82 Laurent Brossoit | EDM | 9677

83 Peter Budaj | TBL | 9569

84 Eric Comrie | WPG | 9502

85 Eddie Lack | NJ | 9502

86 Thatcher Demko | VAN | 9411

87 Jared Coreau | DET | 9374

88 Brandon Halverson | NYR | 0

89 Calvin Pickard | TOR | 0

90 Dylan Ferguson | VEG | 0

91 Marek Langhamer | ARI | 0

92 Scott Foster | CHI | 0

►Minimum 1500 minutes