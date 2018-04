Cynisme solidaire

Je ne peux que me réjouir de voir Vincent Marissal aller en politique.

Quand j’y travaillais, chaque fois que je le voyais commenter d’un ton blasé, je criais à mon journal ou à ma télé : « Mets ta face sur un poteau, si tu penses que c’est si facile ! »

Ces textes finissaient souvent par un commentaire sentencieux du genre « ce n’est pas comme ça qu’on va réduire le cynisme dans la population », mais proposaient rarement des solutions. J’ai déjà écrit à son propos qu’il était le seul chroniqueur à détester le sujet qu’il couvrait.

Dubitatif

Certains ont déterré des déclarations de Marissal selon lesquelles trop d’énergies avaient été investies dans deux référendums pour en faire un troisième. Ça ne me choque pas outre mesure, tout comme le fait qu’il se présente contre le chef d’un parti souverainiste : ce n’est pas comme si Québec solidaire était indépendantiste à l’ouest de la rue Saint-Denis.

Dubitatif, j’ai quand même fouillé dans mes notes. Ça m’a rappelé que le 27 avril 2012, M. Marissal s’interrogeait sur les ondes de RDI à savoir pourquoi, après soixante-seize jours de conflit étudiant, on parlait encore de gratuité scolaire. Ça va faire drôle de le voir à côté de Gabriel Nadeau-Dubois tantôt.

Ça va faire drôle de le voir avec Amir Khadir qui, le 11 novembre 2013, présentait le lobbyisme comme une activité « profondément illégitime ». Il devra expliquer pourquoi un récent directeur principal de firme de relations gouvernementales est un bon candidat.

Cynisme

Oui, il y a quelque chose de cynique, dans la décision de Vincent Marissal, moins d’un an après avoir quitté La Presse suivant une rétrogradation. « Je me sentais comme Mick Jagger à qui on aurait demandé de jouer de la musique de chambre », avait-il expliqué. Dans une industrie où tant d’emplois disparaissent et où tant de jeunes bûchent pour percer, il fallait quand même le faire.

Beaucoup de gens pensent que Québec solidaire fait de « la politique autrement ». Or, les QSistes jouent selon les mêmes règles que leurs adversaires, ce qui est de bon aloi, quand on veut sortir des marges.

Ce n’est toutefois pas comme ça qu’on va réduire le cynisme dans la population.